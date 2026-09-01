Şantiye işçileri 3 aydır maaşlarını alamıyorlar: 'Tehdit ve rüşvete rağmen eylemimizi sürdüreceğiz'

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü şantiyesinde çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıklarını belirterek başlattıkları eylemi sürdürüyor. Ilgazlar A.Ş. ve taşeron firmaya karşı hak mücadelesi veren işçiler, hileli puantajlarla borçlu çıkarıldıklarını ve kaldıkları konteynerlerden çıkarılmakla tehdit edildiklerini söylüyor.

Ayrıca, bugün şantiye alanı yakınına gelen öğle yemeği, çalışan işçilere tek tek çağırılarak verildiği ama eylemdeki işçilere yemek verilmediği de öne sürüldü.

HAKLARINI ALAN KADAR ŞANTİYE ÖNÜNDELER

Hak arayışlarını şantiye alanında ve kent sokaklarında sürdüren emekçiler, barınma koşulları ve patronun tahliye tehditleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. İşçiler tarafından yapılan açıklamada, Ilgazlar İnşaat yetkilisi İsmail Ilgaz'ın, kaldıkları konteynerlerin boşaltılmasını istediği ve tahliye için zor kullanacağını belirttiği de ifade edildi.

İşçiler, patron İsmail Ilgaz’a seslenerek, haklarını alana kadar şantiyeden ayrılmayacaklarını kararlılıkla vurguluyor.

"PATRON BİZE RÜŞVET TEKLİF EDİYOR"

Patronların Ensesindeyiz (PE) Mücadele ve Dayanışma Ağı üzerinden seslerini duyurmaya çalışan bir işçi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sakarya Ilgazlar İnşaat şantiyesinde çalışmaktayız. 3 aydır paramızı alamıyoruz, 1 aydır eylemdeyiz. İsmail Ilgaz bizi köşeye çekip rüşvet teklif ediyor, bizi emniyete şikayet ediyor. Bir hakaret etmediği kalmıştı, onu da bugün yaptı. Bize de avukatımıza da hakaret ediyor. Buraya gelip bizi tahrik etmeye çalışıyor ama biz bunları yemeyiz, biz bunlara gelmeyiz. Burada hepimiz mağduruz. Biz vatanımız için, Sakarya halkımız için, bir helal lokmanın peşindeyken adamlar her gün yeni bir şeyle karşımıza çıkıyor. Biz mücadelemizi bitirmeyeceğiz. Haklarımızı alana kadar direneceğiz. İsmail Ilgaz hakkımızı ver"

"ELİMİZDEN ALINMAK İSTENEN KONTEYNERLERİN KAPISI KIRIK, PENCERESİ YOK"

Başka bir emekçi, barınma alanlarının elverişsiz şartlarına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Alacaklarımız için mücadele ederken bizleri borçlu çıkaranlar, şimdi de kaldığımız konteynerleri almakla ve bizleri açıkta bırakmakla tehdit ediyor. Elimizden alınmak istenen konteynerlerin kapısı kırık, penceresi yok, tavanı ve yeri delik. Aylardır bu elverişsiz koşullarda yaşamımızı sürdürüyoruz.

Gerekirse çadır kurarak mücadelemize devam edeceğiz; konteynerleri de şantiyeyi de terk etmeyeceğiz."