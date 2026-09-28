Sansür dalgası katlanarak büyüyor: Bugün de en az 150 hesaba erişim engeli geldi

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) açıklamasına göre aralarında gazeteciler ve medya kuruluşlarının da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Dernekten yapılan açıklamada engelleme kararlarının; fon skandalı ve Narin Güran cinayeti gibi konulara ilişkin paylaşımlar gerekçe gösterilerek alındığı belirtildi.

GAZETECİLER VE AVUKATLARIN HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Bizim TV'nin yanı sıra BirGün muhabirleri Meral Danyıldız ve Sarya Toprak, ANKA Haber Ajansı adliye muhabiri Esra Tokat ile avukatlar Sena Yazıbağlı ve Tuncay Koç’un da aralarında bulunduğu en az 150 X (Twitter) hesabına erişim engellendi.

Avukat ve gazetecilerin hesaplarının da yer aldığı en az 150 sosyal medya hesabı; 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Türkiye'den erişime kapatıldı.