Şanlıurfa'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Fethi P. yönetimindeki 62 AAE 162 plakalı yolcu otobüsü ile Uğurcan E. idaresindeki 31 AVY 909 plakalı yolcu otobüsü, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

SİVEREK-ŞANLIURFA KARAYOLUNDA ÇARPIŞMA

Çarpışmanın etkisiyle her iki otobüste de maddi hasar oluşurken, araçlarda bulunan toplam 13 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(AA-DHA)