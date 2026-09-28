Şamil Tayyar "ülke iflasa sürüklenir" dedi: SPK'nın aldığı karara isyan etti

Türkiye'nin ana gündemi fon skandalı. Kriz her geçen gün milyonları etkilemeye devam ederken sayısı yüz binleri bulan küçük yatırımcıların paraları halen ödenmedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının ardından devam eden süreçte Şamil Tayyar dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"SİSTEM ÇÖKERSE HERKES ALTINDA KALIR ÜLKE İFLASA SÜRÜKLENİR"

Tayyar, sorunun çözülmeye çalışılırken sistemin tümden bozulma riskinin doğduğunu, sistemin çökmesi halinde ülkenin iflasa sürükleneceğini ve 86 milyonun mağdur olacağını savundu.

"Fon operasyonunda tehlikeli gördüğüm bir noktaya dikkat çekmek isterim. Sorunu çözmeye çalışırken sistemi tümden bozma riskinin doğduğunu görüyorum. Sistem çökerse herkes altında kalır, ülke iflasa sürüklenir. 86 milyon mağdur olur."

"SİGORTA ŞİRKETİNE TEBDİR Mİ KONUR?"

SPK'nın aralarında sigorta şirketlerinin de olduğu birçok şirkete tedbir kararı koyması ve sonrasında bu tebdir kararının kaldırılması hayli gündem olmuştu. Tayyar, sigorta şirketlerine konulan tedbir için "Allah aşkına devletin sigorta şirketine tedbir mi konur? Allah’tan son dakika bir akıl devreye girdi de daha büyük bir kriz son anda önlendi." tepkisini verdi.

"BİR KOMİSYON KURULSUN"

Tayyar, bu aşamada önerisinin içinde ekonomi yönetimi ve Adalet Bakanlığı'ndan temsilcilerin olduğu bir komisyonun kurulmasını ve bu komisyonun bir kumanda merkezi olarak görev yapmasını önerdi:

Devlet bir komisyon kursun, bu komisyon operasyonun kumanda merkezi olarak görev yapsın.

-Komisyonda ekonomi yönetiminden, Adalet Bakanlığından temsilciler bulunsun.

-Komisyon kararları uygulamaya dökülsün.

Aksi halde ortadaki dağınıklık daha büyük sorunlar üretebilir.