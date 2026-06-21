Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi! Mevlit sonrası 13 kişi hastanelik oldu

Son dönemde farklı illerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarının ardından bu kez Sakarya'da benzer bir durum meydana geldi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen mevlit programının ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye başvurdu.

MEVLİTTE TAVUKLU PİLAV, AŞURE VE AYRAN İKRAM EDİLDİ

Olay, Hendek ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 kişinin katıldığı mevlit programında davetlilere evde hazırlanan tavuklu pilav, aşure ve paketli bardak ayran ikram edildi.

Programın tamamlanmasının ardından bazı davetlilerde rahatsızlık belirtileri görülmeye başladı.

13 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

İkramların ardından bulantı, kusma, halsizlik ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan 13 kişi, Hendek Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)