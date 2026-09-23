Sahte uygulamayla tam 14 Milyon TL vurgun yaptılar! 23 şüpheli gözaltında, 10 firari hala aranıyor!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yatırım vaadiyle sahte uygulamalar indirterek 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon TL dolandıran şebekeye yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, cezaevinde bulunanlarla birlikte toplam 33 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

14 KİŞİYİ TAM 14 MİLYON TL DOLANDIRDIRDILAR

Nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında harekete geçen ekipler, şebekenin yatırım yoluyla yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunduğunu tespit etti. Mağdurlara sahte cep telefonu uygulamaları yükleten şüphelilerin, bu yöntemle 14 kişiyi tam 14 milyon TL dolandırdığı ortaya çıkarıldı.

TAM 23 DOLANDIRICI YAKALANDI

Soruşturmanın ardından Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM SÜRÜYOR

Hakkında işlem yapılan şüphelilerin sadece operasyonda yakalananlarla sınırlı kalmadığı öğrenildi. Halen ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüphelinin de dosyaya dahil edilmesiyle toplam adli işlem yapılan sayısı 33'e ulaştı.

Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.