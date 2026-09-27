Sahte beğeni ve yorum yaptıran hesaplara erişim engeli

Elektronik ticaret platformlarında ürün ve işletmelerin popülerliğini yapay yollarla yüksek göstermeye yönelik faaliyetler Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından mercek altına alındı. Kurul tarafından gerçekleştirilen incelemelerde; arama motorlarında ve e-ticaret sitelerinde kullanılan sahte takipçi, beğeni, soru sorma, görüntüleme sayısı, 5 yıldız ve olumlu yorum gibi unsurların işletmelerin gerçek durumunu yansıtmadığı belirlendi. Tüketicilerin satın alma tercihlerini doğrudan etkileyen bu verilerin manipüle edilerek işletme görünürlüğünün yapay biçimde artırılması mevzuata aykırı bulundu.

SATIN ALINMAYAN ÜRÜNLERE YORUM YAPTIRILMASI VE SAHTE SEPET UYGULAMALARI

Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt'un haberine göre İnceleme kapsamına alınan uygulamalar arasında yalnızca yorum ve beğeniler yer almadı; ürünlerin sistem algoritmalarında öne çıkması amacıyla ücret karşılığında sepete eklenmesi ya da favorilere kaydedilmesi gibi işlemler de tespit edildi. İlgili işletmeden herhangi bir mal veya hizmet temin etmemiş bireylerin yönlendirilerek gerçeğe aykırı değerlendirme yapmasının sağlanması da haksız ticari uygulama olarak kayıtlara geçti.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümlerine işaret eden Kurul, satış grafiğini yükseltmek amacıyla gerçeği yansıtmayan yorum yaptırılamayacağını ve bir malı ya da hizmeti onaylayan ifadelerin yer alması için kişi veya aracı kuruluşlardan hizmet satın alınamayacağını vurguladı.

OLUMSUZ YORUMLARIN SİLİNMESİ VE TÜKETİCİDEN GİZLENMESİ ENGELLENİYOR

Denetimlerin diğer kritik ayağını ise gerçek kullanıcı deneyimlerinin sansürlenmesi oluşturdu. Yapılan araştırmalarda, bazı aracı servisler aracılığıyla işletmeler hakkındaki olumsuz tüketici değerlendirmelerinin yayımlanmasının engellendiği veya diğer alıcıların göremeyeceği şekilde geri plana itildiği belirlendi. Tüketicinin ürünle ilgili negatif deneyimlere ve objektif bilgilere erişimini zorlaştıran bu girişimlerin tüketici hakkını zedelediği kaydedildi.

BOT HİZMETİ SUNAN ÇOK SAYIDA İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ

Mevzuata aykırı tanıtım ve hizmetlerin yer aldığı dijital ilanlar hakkında yaptırım kararı alındı. Reklam Kurulu, arama motorlarında 5 yıldız ve sahte yorum temin eden, alışveriş siteleri için takipçi, beğeni, favoriye ekleme ve sepete atma botları satan çok sayıda internet adresine (URL) erişim engeli getirilmesine hükmetti. Kurulun dijital pazarlardaki yapay müdahalelere yönelik denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.