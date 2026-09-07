Protokol yapıldı: Kadın kooperatiflerinden 6 ay komisyon alınmayacak

Ticaret Bakanlığı ile Hepsiburada, N11, PttAVM, Pazarama ve Trendyol arasında, kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve e-ticaretteki rekabet güçlerini artırmak amacıyla resmi bir işbirliği protokolüne imza atıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurumun kooperatiflerin üretim ve ticaret hayatındaki etkinliğini artırmaya, kadın emeğini daha görünür ve güçlü kılmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Protokolün, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ele alındığı aktarıldı.

E-TİCARET DEVLERİYLE EL SIKIŞILDI

Yapılan açıklamada, "Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendiren kooperatiflerin dijital pazarlara erişimini güçlendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımız ile Hepsiburada, N11, PttAVM, Pazarama ve Trendyol arasında 'Ticaret Bakanlığı ve e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları Arasında Kadın Kooperatiflerini e-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü' imzalandı" ifadelerine yer verildi.

KADIN KOOPERATİFLERİNE 5 YIL BOYUNCA SUNULACAK AVANTAJLAR

İmzalanan protokol kapsamında kadın kooperatiflerinin e-ticaret sitelerinde daha rahat yer alması ve ürünlerini geniş kitlelere ulaştırması adına çeşitli kolaylıklar sağlanacağı bildirildi. Bu çerçevede kadın kooperatiflerinin, söz konusu platformlara tamamen ücretsiz bir şekilde kayıt olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, kooperatiflerden tahsil edilecek komisyon oranının ilk 6 aylık dönemde yüzde sıfır, izleyen 4,5 yıllık süreçte ise yüzde 1 seviyesinde uygulanacağı kaydedildi. Kooperatif ürünlerinin platformların ana sayfa afişlerinde, özel kategori bölümlerinde ve sosyal medya tanıtımlarında öne çıkarılarak görünürlüklerinin artırılacağı belirtildi. Dijital mecralarda ürünleri bulunan kooperatifler için özel 'Kooperatif Ürünleri' etiketi tanımlanarak özel kampanya dönemlerinin organize edileceği ifade edildi.

Sunulan bu imkanlarla kadın kooperatiflerinin dijital ticaret kanallarına dahil olmasının kolaylaştırılması, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi ile ürünlerin ülke genelindeki tüketicilere ulaştırılması hedefleniyor.

Yapılan açıklamada, bu ortaklığın kadın kooperatiflerinin dijital dönüşümünü hızlandıracağı ve e-ticaret ekosistemindeki pazar paylarını büyüteceği savunulurken, Ticaret Bakanlığı olarak üreten ve istihdam yaratan kadın kooperatiflerinin desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.