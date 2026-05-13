Sağlıkta şiddet dinmiyor: Bıçak çekip doktora saldırdı!

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete her gün bir yenisi ekleniyor. Şiddetin bu seferki adresi Diyarbakır oldu. Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde bir hasta önce doktorla tartıştı ardından kafa atarak bıçak çekti.

'BEYAZ KOD' VERİLDİ

İsminin Ramazan M. olduğu öğrenilen saldırgan iddiya göre rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede görevli doktorla tartıştı. Doktora kafa atan şüpheli, yanındaki bıçağı çekip tehditte bulundu. Saldırının ardından acil serviste ‘beyaz kod’ alarmı verildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Doktorun şikayeti üzerine saldırgan tutuklandı.

Darp raporu alan doktor bir süre görevinden izin aldı.

Hekimsen İl Temsilcisi Dr. Haçım Hizol, olayın ardından şu açıklamada bulundu:

“Yaşanan şiddet olayı sonrası meslektaşımız hizmetten çekilmek zorunda kalmış, psikolojik olarak bir süre hasta bakamayacaktır. Bu durum yalnızca bir hekimin mağduriyeti değil, acil servisteki hekim açığını derinleştiren, mevcut iş yükünü artıran ve vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimini doğrudan etkileyen ciddi bir toplumsal sorundur. Bugün zaten hekime ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlarımız için sağlıkta şiddet, sağlık sistemini daha da kırılgan hale getirmektedir.

Artan iş yükü; tükenmişliği, hata riskini ve sağlık hizmetinde aksaklıkları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle sağlıkta şiddete karşı sessiz kalmak, yalnızca hekime değil toplum sağlığına zarar vermektedir. Unutulmamalıdır ki hiç kimse şiddet görmek için hekim olmuyor. Sağlık çalışanlarının can güvenliğinin olmadığı bir ortamda sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetinden söz etmek mümkün değildir. Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı ve somut adımlar artık ertelenmemelidir.” (DHA)