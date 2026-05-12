Hastanede 'rüşvet' skandalı: 4'ü doktor 18 gözaltı!

Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bazı doktorların doğrudan veya medikal firmalar aracılığıyla hastalardan rüşvet aldıkları iddiasına karşı Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Soruşturma kapsamında, Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C'nin bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler hakkında "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatıldı. (AA)