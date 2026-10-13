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Halk TV Türkiye Sağlıkçılar için yeşil pasaport teklifi TBMM'ye sunuldu

Sağlıkçılar için yeşil pasaport teklifi TBMM'ye sunuldu

YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara belirli şartlarla hususi damgalı pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

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Sağlıkçılar için yeşil pasaport teklifi TBMM'ye sunuldu

YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık meslek mensuplarına yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Pala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teklifin kapsamına ilişkin bilgi verdi. Kaya'nın teklifinde yer alan ve yeşil pasaport hakkı öngörülen sağlık meslek grupları, Hekim, diş hekimi, veteriner ve eczacılar oldu.

ON BEŞ YIL MESLEKTE GÖREV ŞARTI

Pala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılara, on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi sunduk." ifadesini kullandı.

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TEKLİF TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU

Pala, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara belirli şartlarla hususi damgalı pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifin, meslekte on beş yılını dolduran sağlık meslek mensuplarını kapsaması öngörülüyor.

ANKA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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