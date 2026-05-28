Sağanak yağmur kenti esir aldı: Bursa'da yollar göle döndü

Bursa'da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

SAĞANAK YAĞMUR BURSA'YI ESİR ALDI

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bastıran yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede suyla doldu.

HORTUMU ANDIRAN GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIDI

Mahalle sakinleri, gökyüzünde beliren ve hortumu andıran sıra dışı bulut kütlesini cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yağış anında çakan şimşekler de görüntülere yansıdı.

Kısa sürede etkili olan sağanak sonrası yollarda oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşatırken, İnegöl'ün bir diğer kırsal mahallesi olan Akıncılar'da ise dolu yağışı etkili oldu.

BURSA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı verilere göre Bursa'da sağanak yağmur 29 Mayıs Cuma günü de etkili olacak.

Kurban Bayramı'nın son günü olan cumartesi gününden itibaren ise Bursa'da güneşli bir havanın etkili olması bekleniyor.