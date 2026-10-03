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Halk TV Türkiye Sadece sevmek istemişti: Gece yarısı devenin saldırısına uğrayan adam yaşam savaşı veriyor

Sadece sevmek istemişti: Gece yarısı devenin saldırısına uğrayan adam yaşam savaşı veriyor

Muğla'nın Milas ilçesinde sevmek istediği devenin saldırısına uğrayan 46 yaşındaki Hasan Dönmez ağır yaralandı. Sağ kolundan ısırılan ve hayati tehlikesi bulunan talihsiz adam, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Sadece sevmek istemişti: Gece yarısı devenin saldırısına uğrayan adam yaşam savaşı veriyor

Muğla'nın Milas ilçesinde sokak ortasında gördüğü deveyi sevmek isteyen adam ağır yaralandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde hayvanın aniden saldırısına uğrayan 46 yaşındaki şahıs ölümden döndü.

Sadece sevmek istemişti: Gece yarısı devenin saldırısına uğrayan adam yaşam savaşı veriyor - Resim : 1

Yolda karşılaştığı deveyi okşamak için yaklaşan Hasan Dönmez hiç beklemediği sert bir tepkiyle karşılaştı. Sinirlenen deve aniden hamle yaparak talihsiz adamın sağ kolunu şiddetle ısırdı.

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Olay Hacı Abdi Mahallesi sınırları içindeki bir düğün salonunun yakınlarında gece saat 02.00 sularında meydana geldi. Çevredeki vatandaşların feryatları duyması üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İlk müdahalesi sokak ortasında yapılan yaralı adam ambulansla Milas Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Doktorların yaptığı incelemede durumu kritik bulunan hasta daha kapsamlı tedavi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine nakledildi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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