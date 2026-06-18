Sadece bisiklet deyip geçmeyin: Ehliyetinizden olabilirsiniz

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil beldelerinde ve metropollerde bisiklet ile elektrikli skuter gibi pratik ulaşım araçlarının kullanımı hızla artıyor. Ancak karayoluna çıkan bu basit taşıtların da katı trafik kanunlarına tabi olduğu gerçeği sürücüler tarafından genellikle göz ardı ediliyor. Herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan kullanılabilen bu araçları sürenlerin uyması gereken kurallar, otomobil sürücüleriyle birebir aynı düzeyde tutuluyor.

25 BİN LİRADAN BAŞLAYAN AĞIR FATURA

NTV'nin haberine göre hususi otomobiller dışında kalan bu taşıtları 0,20 promil üzerinde alkollü kullanmanın bedeli oldukça ağır. Yapılan trafik denetimlerinde alkollü yakalanan bisiklet veya skuter kullanıcılarına ilk seferde 25 bin lira ceza kesiliyor. İhlalin son beş yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde yaptırım 50 bin liraya, üç ve daha fazla tekrarlanması durumunda ise tam 150 bin liraya kadar çıkıyor.



EHLİYET İPTALİ VE HAPİS CEZASI TEHLİKESİ

Kesilen yüklü para cezalarının yanı sıra sürücülerin mevcut otomobil ehliyetlerine de el konuluyor. İlk ihlalde 6 ay, ikinci ihlalde 2 yıl, üç ve daha fazlasında ise 5 yıl süreyle sürücü belgesi geri alınıyor. Ehliyetini geri almak isteyen sürücülerin tüm para cezalarını ödemesi, özel eğitimlerden ve psikoteknik testlerden geçmesi zorunlu kılınıyor. Üstelik alkol oranının 1,00 promilin üzerinde çıkması halinde doğrudan Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlem başlatılıyor.