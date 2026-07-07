Rojin Kabaiş'in babası için yakın koruma talebi: "Kılına zarar gelirse sorumlusu sizsiniz!"

Van Barosu’nun çekilme kararının ardından Rojin Kabaiş’in dosyasını üstlenen Konya Barosu avukatlarından Abdurrahman Karabulut, baba Nizamettin Kabaiş’e yakın koruma tahsis edilmesi için Diyarbakır Valiliği’ne resmi bir çağrıda bulunan Karabulut, ailenin can güvenliğine ilişkin ciddi endişeler taşıdıklarını kamuoyuyla paylaştı.

"KILINA ZARAR GELİRSE SORUMLUSU SİZSİNİZ"

AmidaHaber'in haberine göre, müvekkili Nizamettin Kabaiş'in aylardır hem yerli hem de yabancı numaralardan tehdit içerikli telefonlar ve mesajlar aldığını belirten Avukat Karabulut, “Sayın Diyarbakır Valiliği; müvekkilim Nizamettin Kabaiş ve ailesinin kılına zarar gelirse bu saatten sonra sorumlusu sizsiniz. Çünkü; aylardır müvekkilim Nizamettin Kabaiş ve ailesinin telefonlarına yabancı ve Türk numaralarından gelen tehdit mesajları tarafınıza iletilmiştir. Buna rağmen müvekkilim Nizamettin Kabaiş ve ailesine yakın koruma hâlâ verilmemiştir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Üniversite eğitimi için Diyarbakır’dan Van’a giden 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayıplara karışmış ve cansız bedeni 18 günlük arama çalışmalarının ardından Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Ailenin, olayın bir cinayet olduğu yönündeki ısrarlı beyanları üzerine başlatılan soruşturma derinleştirilse de, adli makamlarca yürütülen süreçte bugüne dek kesin bir sonuca ulaşılamadı.