Rize'de balıkçıların nöbeti 7. gününde: Sözler tutulmazsa Ankara'ya yürüyecekler!

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçılar Köyü sakinlerinin, Zelek Limanı açıklarında kurulması planlanan kafes balık çiftliği projesine karşı başlattığı nöbet eylemi 7’nci gününde devam ediyor. Denizlerinin ve geçim kaynaklarının zarar göreceğini ileri süren köylüler, yetkililerden somut adımlar bekliyor.



"SÖZLER TUTULMAZSA HEDEF ANKARA"

Eylemde ön saflarda yer alan kadın balıkçılar, yetkililerin kendilerini aylardır oyaladığını iddia etti. Kadın balıkçı Hacer Yurtsever, limanlara, denizlere sahip çıkmak amacıyla 2 aydır mücadele verdiklerini ifade ederek, “Kafes şu anda şurada. Şu an bir tane gözüküyor ama oraya eminim ki 60 taneden fazla koyacaklar. Şu an masum görünüyor ama bunun ne kadar tehlikeli bir başlangıç olduğunun habercisidir. Bunu resmileştirecekler. Vali beyle görüşmedim ama o da söz vermiş. Büyüklerimize, devletimize güveniyorum. Buna güvenmezsek kime güveneceğiz" diye sordu. Köy sakinleri, 20 gün içinde verilen sözler yerine getirilmezse seslerinim AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak için Ankara'ya yürüyeceklerini ilan etti.



"KÜÇÜK BALIKÇI NASIL EKMEK YİYECEK"

Bölgede geçimini uzun yıllardır balıkçılıkla sağlayan köy sakinleri, kurulacak onlarca kafes nedeniyle avlanma sahalarının tamamen kapanacağını dile getirdi. Bu nedenle mağdur olacaklarını dile getiren bir balıkçı, "Verilen sözlere artık kanmayacağız. İkinci, üçüncü kafes bizi tedirgin etti. Zaten burada sahamız kalmadı. Ben bir balıkçı olarak soruyorum 30-40 tane kafes kurulursa biz nereye gidelim? Nasıl geçinelim? Küçük balıkçı ne yapacak? Sen bu kafesleri doldurduğunda küçük balıkçı nasıl ekmek yiyecek" diyerek isyan etti.

Minur Kuru da 60 yıldır geçimini balıkçılıkla sağladığını belirterek, "60 yıldan beri de ben balıkçılık yapıyorum. Bizim ekmek soframıza mani olmasınlar. Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum: Lütfen bu haksızlığı yapmayın. Kesinlikle bu onayı vermeyin. Kaçacak yerimiz yok aslında. Kafesin içine bizi aldılar. Biz farkında değiliz" şeklinde konuştu. (ANKA)