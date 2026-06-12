Devlet kota koydu özel sektör fiyat kırdı! "Suçlu AKP'ye oy veren benim"

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"SADECE MAKAM ODALARINI BÜYÜTMEKLE OLMUYOR"

ÇAYKUR’un kötü yönetildiğini vurgulayan bir diğer üretici İlyas Köse ise üreticiyi özel sektöre muhtaç bırakan kota uygulamasına ilişkin rakamlar vererek duruma tepki gösterdi:

"Ben yıllarca kamuda çalıştım. Hayatımda böyle kötü yönetilen bir kamu işletmesi görmedim. Biz makineli tarıma geçtik ama ÇAYKUR yetersiz kaldı. Biz ÇAYKUR’a bütün çayımızı satıyorduk. Şimdi daha kaliteli çay üretimi için budamayı ve kota uygulamasını getirdik BİR ton çayın sadece 700 kilosunu satabiliyoruz. Kalan 300 kiloyu kime satacağız? Mecburen özel sektöre, düşük fiyata satıyoruz. Bizi özel sektöre mecbur bırakıyorlar. Senin kapasiteni ben mi düşüneceğim? Mademki teknolojiye geçildi işletme kapasitesini oradaki Genel Müdür'ün düşünmesi gerekmiyor mu? Sadece makam odalarını büyütmekle bu işler oluyor." (ANKA)