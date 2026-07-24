Resmî Gazete'de yayımlandı: 115 maden sahası ihaleye açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 115 maden sahasının ihale edileceğini resmen duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu sahalara ilişkin detaylar MAPEG'in internet sitesinde en az 15 gün süreyle kamuoyuna açıklanacak.

115 MADEN SAHASI İHALEYE ÇIKIYOR

İlan kapsamında, ihale edilecek sahaların bulunduğu il, erişim numarası, maden grubu, koordinatları, alanları, ihale tarihleri ve şartnameleri MAPEG'in resmî internet sitesinde yayımlanacak. İhaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

BAŞVURU VE TEMİNAT ŞARTLARI

Başvurular, ilan edilen tarihte saat 09.00 ile 09.30 arasında MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'ndaki ihale komisyonuna elden teslim edilecek. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Başvuru sahiplerinin, belirlenen taban ihale bedelinin en az yüzde 20'si tutarında teminat sunması zorunlu olacak. Taban ihale bedelinin altında teklif verenler ise açık artırmaya katılamayacak.

KAZANANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Başvuru yapılmayan sahalar yeniden ihaleye çıkarılacak. İhaleyi kazananların, ihale bedeli ve diğer giderleri yasal süresi içinde ödememesi halinde ihale hakkı kaybedilecek ve teminatları gelir kaydedilecek. Ayrıca, ruhsat işlemleri için gerekli yükümlülüklerin bir yıl içinde yerine getirilmesi gerekecek; aksi takdirde ruhsat hakkı sona erecek ve ödenen bedeller iade edilmeyecek.

(ANKA)