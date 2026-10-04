Resmen başlıyor: Bugün bir çok yol araç trafiğine kapatılıyor

İstanbul'da bugün düzenlenecek dev spor organizasyonu nedeniyle Tarihi Yarımada'da birçok yol araç trafiğine kapatılıyor.

06.00 ile 12.00 saatleri arasında uygulanacak kısıtlamalar öncesi İBB, sürücülere kritik uyarılarda bulundu.

TARİHİ YARIMADA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul iş birliğiyle düzenlenen “İstanbul'u Koşuyorum” organizasyonunun Avrupa etabı bugün gerçekleştiriliyor.

BİNLERCE KİŞİ KOŞACAK

Yaklaşık 7 bin 500 sporcunun mücadele edeceği dev organizasyon nedeniyle Tarihi Yarımada ve çevresindeki kritik güzergahlar sabah saat 06.00 itibarıyla araç trafiğine geçici olarak kapatılıyor.

Öğlen 12.00'ye kadar sürecek kısıtlamalar kapsamında İBB, mağduriyet yaşanmaması adına sürücülerden ulaşımlarını alternatif yollara yönlendirmelerini istedi.

İŞTE TRAFİĞE KAPANACAK O YOLLAR

Etkinlik kapsamında saat 06.00 ile 12.00 arasında araç geçişine izin verilmeyecek güzergahların detayı açıklandı.

Yarış parkuru boyunca Kennedy Caddesi'nin hem Eminönü-Yenikapı yönü hem de Zeytinburnu-Yenikapı yönü tamamen trafiğe kapalı tutulacak. Bununla birlikte Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Segah Sokak, Kumluk Sokak, Şair Sermet Sokak, Aksakal Sokak ve Ahırkapı Caddesi de belirtilen dilimde araç erişimine sınırlandırılacak.

İLK START YENİKAPI'DA VERİLECEK

5K ve 10K olmak üzere iki ayrı kategoride koşulacak yarışın heyecanı Yenikapı'da yaşanacak. Organizasyonda 5K kategorisindeki ilk start saat 08.00'de verilirken, 10K yarışında mücadele edecek sporcular ise saat 09.15'te parkura çıkacak.

Sporcular 5K mesafesinde Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden U dönüşü yapıp Yenikapı'ya dönecek; 10K koşucuları ise Sarayburnu'na kadar ilerleyip dönüş alarak yarışı Yenikapı'da bitirecek.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF YOL UYARISI DA YAPILDI

İBB yetkilileri, organizasyon süresince bölgede yaşanabilecek olası yoğunluklara karşı vatandaşları uyardı. Sürücülerin güzergah üzerindeki trafiğe kapalı alanları dikkate alarak seyahatlerini planlamaları ve belirlenen kısıtlama saatleri sona erene kadar mümkün olduğunca alternatif yolları kullanmaları gerektiği vurgulandı.