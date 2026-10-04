Belediye duyurdu: Bugün ulaşım ücretsiz olacak!

2026 Ön Lisans KPSS heyecanının yaşanacağı kritik gün öncesinde adayların yüzünü güldüren bir karar alındı.

4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların herhangi bir aksaklık veya mağduriyet yaşamaması amacıyla ulaşım tamamen ücretsiz olacak.

ADAYLAR SINAV MERKEZLERİNE ÜCRETSİZ TAŞINACAK

Gümüşhane Belediyesi İşletme Müdürlüğü, sınav günü adayların ulaşım konusunda mağduriyet yaşamaması amacıyla belediye önünden sınav merkezlerine ücretsiz araç kaldırılacağını duyurdu.

ARAÇLARIN SAATLERİ BELLİ OLDU

Belediyenin bilgilendirmesine göre ücretsiz ulaşım araçları sınav günü saat 09.00, 09.15 ve 09.30'da belediye önünden hareket edecek. Saat 10.00'da başlayacak sınava girecek adayların ulaşımda aksaklık yaşamamak için belirtilen hareket saatlerini dikkate almaları istendi.

Uygulamayla KPSS adaylarının sınav yerlerine daha kolay ve güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması hedeflendi.