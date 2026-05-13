Reşit Kibar davası ertelendi! 'Azmettirici tutuklansın' talebine ret

Artvin'in Cankurtaran bölgesinde 3 Eylül 2024 tarihinde maden şirketinin ağaç kesimine yönelik protestolarda Reşit Kibar'ın öldürülmesine ilişkin davanın beşinci duruşması görüldü.

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu sanık Muhammet Ustabaş, tutuksuz sanık Fikret Merttürk ile birleşen dosyanın 4 sanığından 3'ü, Reşit Kibar'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

AZMETTİRİCİ HAKKINDAKİ TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Birleşen dosyanın sanığı Gökhan Koyuncu'nun mazereti nedeniyle hazır bulunmadığı duruşmada, dosyanın ‘sanıkları’ olan köylülerin savunması alındı. Duruşmada; silah sahibi ve azmettirici olduğu öne sürülen Fikret Merttürk hakkındaki tutuklama talebi, kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle reddedilirken adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

DURUŞMA 2 EKİM'E ERTELENDİ

Öte yandan Yapısoy Beton’un sahibi Yunus Merttürk, duruşmada tanık olarak dinlendi. Bir sonraki duruşma 2 Ekim Cuma gününe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Artvin’in Borçka ve Hopa ilçeleri sınırında yer alan Cankurtaran Geçidi’nin önemli bir bölümü “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” kapsamında Yunus Merttürk’ün sahibi olduğu Yapısoy Beton adlı firmaya ihale edildi. Köylüler bu projenin “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” adı altında maden açma projesi olduğunu ve söz edilenden çok daha geniş bir alana yayılacağını düşünerek projeye itiraz etti.

3 Eylül 2024 günü proje kapsamında ağaç kesimi için gelen ekipleri köylüler karşıladı. Köylüler Cankurtaran Ormanı’nda tek bir ağaç bile kestirmeyeceklerini ifade etti. Bu sırada kısa süreli bir arbede yaşandı.

Arbede sırasında Fikret Merttürk telefonla birini arayarak “Buralar karıştı, ne yapmamızı istiyorsunuz?” dedi. Hemen akabinde Muhammet Ustabaş, Fikret Merttürk’e ait olan aracın içinden yine Fikret Merttürk’e ait olan silahı alıp hedef gözeterek ateş etmeye başladı. Reşit Kibar vurularak yere yığıldı.

Köylüler Reşit Kibar’ı hastaneye götürmek için jandarmaya “Ambulans yetişemez, sizin araçla götürelim” dediğinde ise jandarma hiçbir şey söylemeden aracıyla uzaklaştı.

Daha sonra yaralılar köylülerin imkanlarıyla Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırılsa da Reşit Kibar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.