Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan çağrı: Türkiye'de hangi faylar ikiz deprem üretebilir?

Venezuela’da 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremleri değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye için çok kritik bir uyarıda bulundu. 6 Şubat ve Sındırgı depremlerini hatırlatan Sözbilir, Türkiye genelinde hangi fay segmentlerinin birbirini tetikleyerek ikiz depremlere yol açacağının acilen belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Venezuela'da Karayip ve Güney Amerika tektonik plakalarının sınırında meydana gelen, son 100 yılın en büyük sarsıntılarından biri dünya genelinde bilim insanlarını harekete geçirdi. 24 Haziran'da sadece 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Türkiye'yi de yakından ilgilendiren çok önemli bir çağrı geldi.

6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI UYARISI

Venezuela'daki sarsıntıların sismolojik olarak "ikiz deprem" şeklinde tanımlandığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, bölgede plakalar arasında en az 3 metrelik bir yer değiştirme yaşandığını ifade etti.

İlk şokla zayıflayan binaların, henüz 40 saniye bile geçmeden vuran ikinci büyük sarsıntıyla tamamen yıkıldığına dikkat çeken Sözbilir, bu durumun can kaybını ve hasarı dramatik şekilde artırdığını söyledi. Bölgede yakın gelecekte 6,5 büyüklüğüne varan yıkıcı artçıların da beklenebileceği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK ÇAĞRI

Benzer felaketlerin Türkiye’de de yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri ile yakın dönemde, 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde Sındırgı'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki sarsıntıları "ikiz deprem" modeline örnek gösterdi.

Sözbilir, Türkiye genelinde fay segmentlerinden hangilerinin ikiz depremlere neden olacağının belirlenmesinin önemli olduğunu belirtti.