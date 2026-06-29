Beklenen İstanbul depremi hakkında ezber bozan çıkış! Prof. Osman Bektaş açıkladı

Bugüne dek birçok jeolog ve deprem bilimci, beklenen İstanbul depremi için çeşitli büyüklük tahminleri yaptı. Kamuoyunun yakından takip ettiği uzmanların büyük çoğunluğu, araştırmaları ve değerlendirmeleri sonucunda 7 ile 7,6 büyüklük aralığında öngörülerini paylaştı. Bu genel kanının aksine, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy beklenen sarsıntının 6-6,5 büyüklüğünde olabileceğini dile getirmişti. Bugün ise Jeoloji Profesörü Osman Bektaş, olası depremin 7 büyüklüğünü aşamayacağını açıkladı. Bektaş, bu tespitinin kaynağını Alman ve Japon bilim insanlarının Marmara Denizi'nde elde ettiği verilere dayandırdı.

"İSTANBUL'UN KADERİ 7,4 DEĞİL"

İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni kapsayan ve 7,4 büyüklüğünde olacağı savunulan senaryolara karşı çıkan Osman Bektaş, fay hatlarının yapısını işaret etti. Bektaş, "İstanbul'un kaderi 7,4 değil" ifadelerini kullanarak, Marmara Denizi'ndeki fay yapısının tek seferde büyük bir enerji boşalmasına olanak tanımadığını bilimsel verilerle aktardı.

ALMAN VE JAPON BİLİM İNSANLARININ 4 YILLIK ARAŞTIRMASI

Prof. Dr. Bektaş'ın açıklamalarının temelini, 2019 ile 2023 yılları arasında Alman ve Japon bilim insanları tarafından bölgede yürütülen araştırmalar oluşturdu. Bu çalışmalar, fayın sürünerek deprem enerjisini harcaması anlamına gelen "creep" durumuna odaklandı. Elde edilen bulgular, Kumburgaz segmentinin kamuoyunda uzun süredir iddia edildiği gibi tamamen kilitli bir yapıda olmadığını gösterdi. Bektaş, fayın tam kilitli olmamasının, devasa bir deprem üretme kapasitesini ortadan kaldırdığını belirtti.

FAYIN YAPISI MEGA-KIRILMAYI ENGELLİYOR

Tekirdağ'dan Kumburgaz'a doğru ilerledikçe fayın tam sürünme derinliğinin ve deprem üreten zonların aşırı derecede sığlaşmasını bu duruma en somut kanıt olarak gösteren Bektaş, eldeki raporları şu sözlerle özetledi:

"Uluslararası bu çalışmalar Marmara'nın boydan boya tek bir mega-kırılma üretemeyeceğini, riskin daha küçük segmentlerin bağımsız ve daha düşük ölçekli sarsıntılarıyla sınırlı kalacağını bilimsel olarak ortaya koyuyor."

Bektaş, paylaştığı bu uluslararası bilimsel çalışmaların ışığında beklenen İstanbul depreminin 7'den büyük değil, aksine 7'den küçük olacağının altını çizdi.