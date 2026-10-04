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Halk TV Türkiye "Polisiz" diyene kapıda 19 milyon verdi

"Polisiz" diyene kapıda 19 milyon verdi

Tekirdağ’da sahte polislere 19 milyon liralık birikimini kaptıran emekli ziraat mühendisinin şikâyeti, organize suç ağını ortaya çıkardı. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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"Polisiz" diyene kapıda 19 milyon verdi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki emekli ziraat mühendisi L.T., organize telefon dolandırıcılarının ağına düştü. L.T.’yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, yürütülen bir operasyonda suçluların yakalanabilmesi gerekçesiyle evde bulunan altın ve dövizlerin kendilerine teslim edilmesini istedi.

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Arayan kişilerin yönlendirmesiyle hareket eden L.T., evinin önüne araçla gelen şüphelilere 2 kilo altın, 8 bin avro ve 300 doları elden teslim etti.

BANKA HESABINA 110 BİN AVRO DAHA GÖNDERDİ

Elden teslim aldığı ziynet eşyaları ve nakit parayla yetinmeyen şebeke, emekli mühendisi yönlendirmeyi sürdürdü. Şüphelilerin verdiği banka hesap numarasına 110 bin 400 avro daha havale eden L.T., işlemlerin tamamlanmasının ardından dolandırıldığını fark etti.

Toplam zararı Türk lirası, döviz ve ziynet eşyasıyla birlikte yaklaşık 19 milyon lirayı bulan L.T., polis merkezine giderek şebekeden şikayetçi oldu.

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8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Maddi kaybın bildirilmesi üzerine Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü soruşturma başlatıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip neticesinde organize hareket eden 11 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

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Ekipler; İstanbul, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

9 KİŞİ ÇOK SAYIDA AĞIR SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak Tekirdağ’a getirilen 11 şüpheli, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şarköy Adliyesi’ne sevk edildi.

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Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u; 'Örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli yağma' ile 'Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dolandırıcılık Dolandırıcı Tekirdağ
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