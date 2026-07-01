Polis, sahte savcı ararken 'büyücü' buldu! 15 bin liraya muska yazıyormuş

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, film senaryolarını aratmayacak bir dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Kozan ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir grubun peşine düşen ekipler, aldıkları ihbar üzerine Karacaoğlan Mahallesi’ndeki bir apartman dairesine teknik ve fiziki takip başlattı. Ancak operasyon için düğmeye basan polis, içeride bambaşka bir manzara ile karşılaştı.

SALONU "BÜYÜ STÜDYOSU" YAPMIŞLAR

Polisin baskın yaptığı dairenin, sahte savcılık operasyonlarının yanı sıra sosyal medya üzerinden yürütülen dijital bir "muska ve büyü" tezgahına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Şebekenin, evin salonuna kurduğu masanın üzerine seccade, dua kitapları ve mumlar yerleştirerek burayı bir yayın stüdyosu gibi kullandığı belirlendi.

Elebaşılığını Miraç E.’nin (23) yaptığı şebekenin, sosyal medyada canlı yayınlar açarak kendilerini "Muhammet Hoca" olarak tanıttığı; "büyü bozma, kısmet açma, aşık etme ve muska" gibi vaatlerle ağlarına düşürdükleri kişilerden işlem başına 15 bin TL aldığı tespit edildi.

Operasyonda 9 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda sim kartı, yayınlarda kullanılan dua kitapları ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesap hareketleri de incelemeye alındı.

4 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri ise dikkat çekti. Sosyal medyada 'Muhammet Hoca' olarak boy gösteren şebeke lideri Miraç E., emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandı. Yayınlardaki diğer isim Ş.T. (21) ise suçlamaları reddederek, “Ben söylendiği gibi kimseyi dolandırmadım. Bazen arkadaşlarımı ziyaret etmek için bu eve geliyorum” savunmasını yaptı.

Mahkeme; Miraç E., Ş.T., İ.T. (35) ve İ.U.’yu (24) tutuklayarak cezaevine gönderirken, E.Ç. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)