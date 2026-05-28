Pervin Buldan: Yasa taslağını bayram sonrası Öcalan’a sunacağız

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” kapsamında hazırlanması planlanan yasa taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Van il örgütlerinin düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Buldan, bayram sonrası siyasi temaslarını yoğunlaştıracaklarını belirtti.

Van’da gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda partili ile demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Buldan, 24 Mayıs’ta Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, görüşmenin ağırlıklı olarak hazırlanacak yasa taslağı üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Ortadoğu’daki gelişmelere ve Türkiye’deki siyasi gündeme de değinen Buldan, bölgede yaşanan gelişmeler ile CHP’ye ilişkin süreçlerin “kabul edilemez” olduğunu ifade etti.

Pervin Buldan konuşmasında şunları ifade etti:





“Öncelikle şunu ifade edeyim; Sayın Öcalan’ın sağlık durumu ve morali iyi, bu sürece olan inancı yerinde ve sürecin ilerleyebilmesi için yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Yaptığımız görüşme ağırlıklı olarak çıkacak olan yasa ile ilgiliydi. Yasanın çerçevesini nasıl olması gerektiğine dair uzun bir değerlendirme yaptı. Bu yasanın bir kök yasa olması gerektiğini, bu yasa çıktıktan sonra demokrasi çarkının hızlıca dönebileceğini özelikle ifade etti. Ama bu yasanın çıkması için de bu süreç içerisinde kendisine taslak olarak iletilecek olan yasa üzerinde bir mutabakat sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.



Yaklaşık 7 veya 8 maddeden oluşacak olan bu çerçeve yasa bir sefere mahsus olmak üzere çıkacak. Örgüt mensupları belli bir süre içerisinde belli bir zaman diliminde bu yasadan yararlanıp Türkiye’ye ya da istedikleri başka bir yere gelebilecekler, gidebilecekler. ‘Zamana yayılmamalı’ Bayramdan sonra yapacağımız bütün temaslarda bu taslağın çıkması için çabalarımızı yürüteceğiz. Hızlı bir şekilde bir buçuk aylık süreç içerisinde yani meclis kapanmadan, bu yasanın çıkması için görüşmelerimizi yapacağız, temaslarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bu süreç beklenmeyecek kadar zamana yayılmayacak kadar acil ve bir an önce çıkması gereken bir yasadır.



İçerisine zaman girdikçe, zaman yayıldıkça riskleri büyük olan bir sürecin içerisindeyiz. O yüzden Sayın Öcalan’ın da ifade ettiği gibi hiç zamana yaymadan, hiç beklemeden bu temasları yoğunlaştırarak, bu taslağın ve yasanın çıkması için bir an önce temaslarımızı bitirip tekrardan hızlı bir şekilde Sayın Öcalan’a gidip bu taslağı kendisine sunmayı planlıyoruz. ‘Demokratikleşme reform paketleri çıkacak’ Taslak çıktıktan sonra demokratikleşme paketleri ve reform paketleri çıkacak. Türkiye hakkettiği demokratik sürece girecek.



Cezaevlerinde olan arkadaşlarımızın, yine farklı bir şekilde bu yasadan beklentileri olan bütün halkımızın gözü, kulağı bu yasanın üzerinde olduğunu biliyoruz. Elimizden geldiği kadar çabuk ve hızlı bir şekilde bu yasanın çıkması için biz de çalışmalarımızı yürüteceğiz. Biliyoruz ki Ortadoğu’daki gelişmeler konjonktür her şeye gebedir. Bugün Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, Kürt halkı üzerinde yaşanan gelişmeler ve CHP üzerinde yaşanan gelişmeler elbette ki kabul edilir gelişmeler değildir. Bu konjonktür içerisinde hepimizin beklentisi barış ve demokrasi sürecinin ilerleyebilmesidir ve yasal zemine kavuşabilmesidir.”