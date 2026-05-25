Son dakika | Öcalan bile tepki gösterdi: Bir partiye kapısını balyozla kırarak girmek olacak şey midir?

21 Mayıs tarihinde istinaf mahkemesi tarafından Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na karşı zafer kazandığı kurultay hakkında mutlak butlan kararı vermesinin ardından dün CHP Genel Merkezi'ne polis tarafından kapıları demir makasla kesilerek plastik mermiler ile girilmişti. Kılıçdaroğlu'nun talebinin ardından yaşanan bu gelişme hali hazırda Türkiye'nin tek ana gündem maddesi.

ÖCALAN BİLE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi sırasında DEM Parti'nin İmralı Heyeti PKK lideri Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. İmralı Heyeti bugün Öcalan'ın açıklamalarını paylaştı. Öcalan'ın bile CHP'ye yapılan polis baskınını, "Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir?" sözleri ile eleştirdiği aktarıldı.

Öcalan'ın notları şu şekilde aktarıldı:

"SÜREÇTE ISRAR VE ACELE EDİYORUZ"

“Büyük bir öfkeyle yüklü toplumları büyük düşünce ve büyük etik değerler olmadan dönüştürmek mümkün değildir. Toplum; hayatın her düzeyinde etik, siyasal, hukuksal ve ekonomik açılardan büyük bir sıkışma yaşıyor. Bunun için süreçte ısrar ve acele ediyoruz.

"İRAN VE İSRAİL DAHA DA KATILAŞACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

“Orta Doğu konjonktürünün halen her şeye gebe olduğunu düşünüyorum. İran ve İsrail gibi devletler katılaşıyor ve daha da katılaşacak gibi görünüyor. Orta Doğu’da milliyetçilik ve ayrışmayı geliştirmek, mikro-milliyetçilikleri büyütmek zarar verir. Bölgedeki riskli gelişmeleri gözetecek ve önleyecek, kanlı hesaplaşmaları aşacak bir süreç çalışması yürütüyoruz.

"KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOKTUR"

“Ve elbette tüm yapılanların yasal bir temele kavuşması önemlidir. Beklentide kalmak, beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışla hareket edeceğine ve TBMM’nin de çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyorum.

ÇERÇEVE BİR YASA İSTEDİ

“Çerçeve bir yasa, demokratikleşme sürecinin kök hücresini oluşturabilir. Yasal düzenleme bizi gerçek bir pozitif inşaya, demokrasi çarkının döndüğü bir sürece sokacaktır. Demokratikleşme hayati bir ihtiyaçtır ve sürecin başarısı bizi bu hedefe yakınlaştırır.

CHP'YE YAPILAN POLİS BASKININA TEPKİ GÖSTERDİ

“Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir? Cumhuriyet Halk Partisine yönelik uygulamalar ve yaşanan gelişmeler, doğru işleyen bir demokrasinin ve demokratik siyasetin olmamasıyla ilgilidir. İşleri bu noktaya getiren sebep budur; cumhuriyetin temelindeki demokrasi ilkesinden yoksunluktur. Demokrasiye sanki bir lüksmüş, demagojiymiş, lafazanlıkmış gibi yaklaşarak önemsememenin sonuçları vahim bir hatadır. Cumhuriyetin demokratik niteliğini geliştirmek kadar aciliyet taşıyan bir durum yoktur."