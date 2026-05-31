Pendik'te kaydedilen görüntüler pes dedirtti: Kaldırımda mangal yaktılar

İstanbul Pendik'te park ve bahçelerdeki mangal yasağını tanımayan kişilere polis ekiplerince ceza kesildi.

Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir parka aileleriyle birlikte gelen bazı kişiler, park ve bahçelerde ateş yakma yasağı nedeniyle mangalı parkın dışında, kaldırımda yaktı.

ORTALIĞI DUMANA BOĞDULAR

Pişirdikleri yiyecekleri daha sonra park içindeki ailelerine götüren kişilerin çıkardığı yoğun dumandan rahatsız olan mahalleli durumu polise bildirdi.

YASAK TANIMAYANLARA CEZA KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, park ve bahçelerde ateş yakılması ve mangal yapılmasının yasak olduğunu hatırlatarak Kabahatler Kanunu kapsamında ilgili kişilere idari para cezası uyguladı.

Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından mangal söndürülürken, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Öte yandan pes dedirten anlar çevredekilerin telefon kamerasına yansıdı. (DHA)