Padişah torunu bile yüksek kiralara dayanamadı

II. Abdülhamid'in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu'nun İstanbul Üsküdar'da bulunan kafe ve mağaza işletmesinde dikkat çeken bir değişim yaşandı. Osmanoğlu, 2007-2011 yılları arasında CHP İstanbul Milletvekilliği görevini yürüten Şinasi Öktem'den kiraladığı Paşalimanı'ndaki Nilhan Sultan Köşkü'nü tahliye etti. Sekiz yıldır aynı noktada faaliyet gösteren işletmenin kapısına, öngörülemez kira artışları gerekçe gösterilerek kilit vuruldu.

"MİLYONLUK BANTLARA OTURACAK KİRA BEDELLERİ"

Nilhan Osmanoğlu, işletmeyi kapatma kararını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Sektördeki onuncu, söz konusu köşkteki ise sekizinci yılını tamamladığını belirten Osmanoğlu, ekonomik gerekçeleri şu sözlerle aktardı:

"Bugün itibarıyla restoran sektöründeki onuncu, Paşalimanı'ndaki sekizinci yılımızı tamamlarken, maalesef değişen şartların getirdiği bir yol ayrımındayız. Her geçen gün öngörülemez şekilde artan ve bir-iki yıl için milyonluk bantlara oturacak kira bedelleri giderler bizi bu kararı almaya sevk etti."

KAPATMA KARARI

Artan maliyetlerin müşteri fiyatlarına yansıtılmasının 'misafir ağırlama adabına' uygun olmadığını savunan Osmanoğlu, işletme felsefesi ile ekonomik gerçeklerin çeliştiğini ifade etti. Paylaşımında, "Bizim inandığımız misafir ağırlama adabında, sırf bu astronomik maliyetleri ve kiraları karşılayabilmek adına, sizlerin önüne afaki rakamlarla menüler sunmak yoktur" diyen Osmanoğlu, kaliteden ödün vermemek adına Nilhan Sultan Köşkü Paşalimanı operasyonunu sonlandırdıklarını belirtti.

HAK İDDİALARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Daha önce Galatasaray Kulübü'nün mülkiyetinde bulunan Suada (Galatasaray Adası) başta olmak üzere birçok taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunmasıyla Türkiye gündemine oturan Osmanoğlu'nun, mevcut ekonomik tabloda kiracı olarak bulunduğu mülkten çıkmak zorunda kalması dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre, köşkün tamamen boşaltılması ve faaliyetlerin durdurulması süreci için 13 Mayıs 2026 tarihi hedef olarak belirlendi.