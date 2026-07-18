Özgür Özel'in bir planı daha var: Çok konuşulacak iddiayı duyurdu

CHP'de mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geçmesiyle başlayan tartışmalar sürerken gazeteci Sinan Burhan, Özgür Özel'in olası gelişmelere karşı üç aşamalı bir yol haritası hazırladığını öne sürdü. Burhan'a göre masadaki seçenekler arasında yeni parti kurulması, "yedek parti" formülü ve İYİ Parti listelerinden seçime girilmesi bulunuyor.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN BİR PLANI DAHA VAR'

CHP'de mutlak butlan tartışmaları ve liderlik krizi sürerken, siyasi kulislerde Özgür Özel'in izleyeceği yol haritasına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin olağanüstü kurultay çağrılarına sıcak bakmamasının ardından "yeni parti" senaryoları yeniden konuşulmaya başlandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, tv100 yayınında Özgür Özel'in önünde üç farklı plan bulunduğunu öne sürdü.

Burhan'ın iddiasına göre Özgür Özel'in ilk planı yeni bir siyasi parti kurarak ana muhalefet görevini sürdürmek. İkinci planın ise olası gelişmelere karşı "yedek parti" formülü olduğu ifade edildi.

Burhan'ın "gecenin bombası" olarak nitelendirdiği üçüncü senaryoda ise Özgür Özel ve ekibinin seçimlere İYİ Parti listelerinden girmesi yer aldı.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİAYI DUYURDU

Burhan, kulislerdeki çok konuşulacak iddiayı şu sözlerle duyurdu:

"Özgür Bey'in A planı; yeni parti kurup ana muhalefet olmak. B planı; yedek parti. Gecenin bombası olan C planı ise; İYİ Parti listelerinden seçime girmek. Bu C planının görüşmeleri şu an sürüyor, altını çiziyorum."