Özgür Özel’den Selçuk Mızraklı’ya geçmiş olsun telefonu

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, ceza süresini tamamlamasının ardından Edirne F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Mızraklı’yı cezaevi çıkışında ailesi ve yakınlarının yanı sıra DEM Partili siyasetçiler karşıladı.

ÖZEL’DEN TELEFON

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Mızraklı’yı telefonla arayarak tahliyesi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özel ile Mızraklı’nın telefon görüşmesinde karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı belirtildi.

SELÇUK MIZRAKLI 7 YIL CEZAEVİNDE KALDI

31 Mart 2019 yılındaki yerel seçimlerde ise Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen soruşturmalar gerekçe gösterilerek 19 Ağustos 2019 tarihinde Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanları ile birlikte görevden uzaklaştırıldı.

21 Ekim 2019'de gözaltına alınan Mızraklı, bir gün sonra da "örgüt üyesi" iddiasıyla tutuklandı. Mızraklı, 9 Mart 2020'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şubat 2022'de kendi isteği ile Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edilen Mızraklı, Demirtaş ile aynı koğuşta kalıyordu.