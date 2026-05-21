Özgür Özel'den net tavır! "Ak Toroslar Çetesi ile Butlan İttifakı'na meydan okuyorum!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından birbirinden dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu ve Can Bursalı'nın sorularını yanıtlayan Özel, birinci parti olmalarındaki başarının mimarını özeleştiri olduğunu söyledi. Son cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Ekrem İmamoğlu'nun da kendisinin de değişim tarif ettiğini ancak başında aralarında koordinasyon olmadığını ifade eden Özel, daha sonra tespitlerinin örtüşmesi ile yollarının birleştiğini söyledi.

Özel, siyasetin daha normal bir düzlemde olduğu, insanların hakarete uğramadığı bir yerde genel başkanlık yaparak iktidara yürümeyi tercih edeceğini ifade ederek sözlerine başladı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN BELİ KIRILMADAN CHP'NİN BELİ KIRILMAZ"

AKP lideri ve cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanamadığında 'saldıracağını' bildiğini ifade eden Özel, CHP'nin yerel seçimlerin ardından birinci parti kalmasından sonra saldırıların arttığını ancak bu kadarını da beklemediğini söyledi. Özel, "Ama siyasetin bu hale geleceğini öngörmedim. DEM Parti’nin seçim başarılarından sonra kayyum atamalar, belediye başkanlarına, partinin eş genel başkanlarına tutuklamalar… Erdoğan’ın yenemediği zaman nasıl saldırdığını biliyorum. Böyle bir ihtimali öngördüm. Seçimden sonra CHP birinci parti olarak kalmaya devam etti, işte oradan sonra Erdoğan balta çekti bize. Bu kadarına cüret edebileceklerini ve bu kadar kötü olabileceklerini düşünmüyordum. En sonunda döndü dolaştı iş Özgür Özel’in beklenmedik direnişine geldi. Bu partinin genel başkanıysan bu kadar haksızla bu kadar iftiraya susacak halin yok. Özgür Özel'in beli kırılmadan CHP'nin beli kırılmaz." yorumunu yaptı.

ANTALYA'DAKİ BAŞSAVCI DEĞİŞTİKTEN SONRA GÖRÜNTÜLERİN SERVİS EDİLMESİ

Özel'e, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı'nın değişmesinin ardından Muhittin Böcek soruşturmasındaki görüntülerin servis edilmesi soruldu. Bunun farkında olduğunu kaydeden Özel, hayrı ahlaki bir zeminin oluşturulduğunu söyledi.

"ID NUMARALARINA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI BİLE İTİRAZ EDEMEDİ"

Otel görüntülerinin ardından partiden ihraç edilen Özkan Yalım için, 'Otel kapısını açmasının ardından AK Partili oldu' ifadelerini kullanan Özel, Akın Gürlek'in tapuları için henüz başsavcıyken bilgileri topladıklarını söyleyip, "Akın Gürlek gibi birisinin Adalet Bakanı olmasına yönelik AK Parti’nin içindeki mücadelenin parçası olamazdım. Onun Adalet Bakanı olması için AK Parti’deki bazı kişilerin beni kullanmasına izin veremezdim. Bu benim görevim değil. Bana gelen bilgilerin ben Erdoğan'a verildiğini de biliyorum. Belki de fazlası verilmiştir. Yine de böyle bir adamın Adalet Bakanı yapılması, Erdoğan’ın her şeyi bile bile atamasını yapmasını ifşa etmek CHP’nin görevidir." sözlerini kullandı.

Ortaya koydukları tapu ID numaralarına Murat Kurum'un da itiraz edemediğini vurgulayan Özel, "Çünkü herkes gerçek olduğunu biliyor" dedi.

"AK TOROSLAR İLE BUTLAN İTTİFAKI'NA MEYDAN OKUYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı son videoda doğrudan kendisinin grup toplantısındaki sözlerini hedef almasına değinen Özel, önceki genel başkanların eleştiri haklarının olduğunu ancak kendisinin böyle bir hakkı olmadığını ifade edip, "Ama partinin hukuku da bana emanet" ifadelerini kullandı.

Kendisinin yaptığı açıklamada sözlerinin saraydan medet umanlara yönelik olduğunu, Ak toroslar çetesi ile butlan ittifakına meydan okuduğunu belirten Özel şu şekilde konuştu:

"Ben yaptığım açıklamada Saray’dan medet umanları kastediyorum. Saray’dan medet umanlara sarayın mermeri olmak yerine toprak ol çiçekler açsın diyorum. Bu sarayda mermer olana söylenen bir laf. Kemal Kılıçdaroğlu'na söylenen bir laf değil. Grup toplantısında dakikalarca alkışlandı, 81 il başkanı arkasında durdu. Ben orada bir ittifaka meydan okudum. Cumhur İttifakı'na meydan okumuyorum orada. Ben orada Akın Gürlek’e yani Aktoroslar Çetesi’yle Butlan İttifakı'na meydan okuyorum. 19 Mart darbecileriyle parti içinde Kurultay sonucunu hazmedemeyenlerin ittifakına meydan okuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu diye Sayın Genel Başkan'ı da hiç isimlendirmedim. Ama butlan beklentisiyle partide delegenin vermediği yetkiyi AK Parti'nin talimatlı yargısından bekleyenler var."

"İKTİDARA TALİP OLDUĞUM İÇİN SALDIRI ALTINDAYIM"

Kendisine yönelik Ankara merkezli siyaset çağrılarının olduğunu ancak bunu kabul etmeyip iktidara talip olduğu için saldırı altında olduğunu belirten Özel,

"Kemal Bey'den böyle bir şey duymadım. Bu tip spekülasyonlar çok yazıldı veya ilk başlarda, ilk dönemlerde kendisine yakın olduğunu ifade eden bir takım isimler geldiler, gittiler. Sırf o değil ki, Erdoğan bunu defalarca grup konuşmasından, otobüs üstünden bana söyledi. ‘Ekrem’i bırak, rahat et’ teklifi, şahsıma bir iktidar teklifi değil. ‘CHP’ye sen iktidar yürüyüşünden vazgeç, muhalefette rahat et’ teklifi.

Ben bu teklifi kabul edecek olsam bu yola hiç çıkmazdım zaten. Zaten muhalefette rahat etmediğimiz için değişim deyip aday olduk ve iktidar olmak istiyoruz. 14 aydır boşuna mı yatıyor Ekrem İmamoğlu? Mansur Yavaş'a sürekli hedefe koymaya çalışmalar boşuna mı?

Özgür Özel'e bu kadar saldırı, benim ailemin oturduğumuz adreslerimizi Manisa'daki, İstanbul'da kızımın evini ifşa ettiler, bana saldırdılar, kızımı sosyal medya üzerinden hedefe koydular, ailemi, gencecik çocuğumu yani bunlar boşuna mı olmuş da ben döneceğim diyeceğim ki tamam ben Ekrem'i bıraktım, huzur bulalım.

Huzur bulacaksam zaten muhalefette huzur bulmak kolaydı. Ben iktidara talip olduğum için saldırı altındayım. Ben iktidara talip olduğum için belimi kırmaya çalışıyorlar. Muhalefete talip olanlara çok konforlu koltuklar sağlayan bir rejim var yani şu anda. Bana Erdoğan defalarca ‘Gel Ankara merkezli siyaset yap’ dedi"

"SONUNA KADAR İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞININ ARKASINDA DURMAK LAZIM"

İmamoğlu'nun tutuklu olması ve Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izinleri sonrasında "Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı sürecin benzeri Mahsur Yavaş üzerinde de olursa teknik direktör olarak siz mi gireceksiniz oyuna?" sorusuna yanıt veren Özel, şu aşamada İmamoğlu'nun yerine başka bir aday belirlenmesinin rakibini hapse atan Erdoğan'ın sırtından yük alma anlamına geleceğini söyledi.

Bunun AKP'ye siyasi bir maliyetinin olması gerektiğini ifade eden Özel, "Bunun da Erdoğan ve AK Parti tarafından ödenmesi lazım. Ben bu maliyetten AK Parti'yi kurtarmam, kurtarmak istemem. O yüzden sonuna kadar İmamoğlu'nun adaylığının arkasına durmak lazım." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN NEDEN SEÇİME YANAŞMADIĞINI AÇIKLADI

CHP'ye başlatılan operasyonların ardından defalarca erken ve ara seçim talebinde bulunan Özel, Erdoğan'ın neden seçime yanaşmadığını şu sözlerle açıkladı:

"Çok ani seçimi de biz kazanırız. Denesinler. Erdoğan'ı sandığa çekebilmek için ona her öneriyi sunuyorum. Ara seçimi sunuyorum, erken seçim sunuyorum, erken yerel seçimi sunuyorum, birlikte yapılmasını sunuyorum. Sadece İstanbul'da seçimleri yenileyelim. Yeter ki karşımıza sandıkta çıksın. Çünkü bugün Erdoğan sandıktan kaçarak yargı ve devlet gücünü kullanarak kendini güçlü gösteriyor. Bunu Aydın ve Afyon belediye başkanlarını partisine şantaj ve tehditle partisine katarken de böyle yapıyor. Gelsin Afyon ve Aydın'a sandık koyalım da görelim. Yeter ki milletle Erdoğan'ı bir sandıkla buluşturalım.Şundan korkuyor olabilir. Bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum; ‘Hiç olmazsa 200'den çok milletvekili çıkarırsam, tek başlarına anayasa değişikliği yapacak güçleri olmaz’ diye düşünüyor olabilirler. Düşünsenize geçmişten beklemedeki Yüce Divan yargılamaları var. İşte o dört bakanla ilgili çeşitli işte bugünkü bazı uygulamalarla ilgili yani TBMM’de soruşturma komisyonları kurulmasına engel olacak rakamda milletvekili aritmetiğini tutarak seçime gitmeyi de planlıyor olabilirler. Ben Erdoğan'ın yapacağı baskın seçim dahi ona da razıyım. Bir de CHP'nin gırtlağına basarak bir seçim yapma isteği işte, CHP'yi CHP'lilerin elinden alıp bir seçim yapmak…"

"PARTİMİZİ BIRAKMAYIZ, YÜZ BİN İMZAYA BAKAR"

Erdoğan'ın yapacağı her türlü seçime hazır olduklarının altını çizen Özel, iktidarın hedefinin CHP'yi CHP'lilerden alarak bir seçim yapmak olduğunun farkında olduğunu ifade edip her türlü seçimi kazanacaklarını vurguladı:

"Biz partimizi bırakmayız. CHP'yi bırakmayız, biz bu partiden ayrılmayız. Millet de bizi bırakmaz. İşte sizin verdiğiniz aday listeleri kabul etmeyecek bir parti yönetimi meselesi. O da bir cumhurbaşkanı adayına bakar.

Yüz bin imzayla bir cumhurbaşkanı adayına bakar. Bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılır ve böyle bir durumda bu millet öyle bir tokat vurur ki akılları almaz. Biz partimizi bırakmayız. Ama partinin bütün süreçlerine engel olacak bir iş bile yapsalar biz bu seçimi kazanırız.

Yani her yolu deneriz. Ya biz partiyi bırakmayız. Şimdi yedek parti sorusu, “mutlak butlan” ihtimaline karşı değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olur. Her partinin vardır, olması lazım.

Her şeyi göze almışlar. Ama yok işte baskın seçim, CHP'nin gırtlağına basmak, partiyi elinden almak. Türkiye'yi elimizden alamazlar. Biz bu seçimi bir şekilde kazanırız. Devletle, milleti yarıştırırsanız millet kazanıyor. Bizim millet devlete saygılıdır. Her şeyi yapar. Askere gider işte oğlunu şehit verir, vatan sağ olsun der ama elinden sandığı almaya kalkarsan ya da milletin karşısına devleti dikersen millet kazanır. Hep böyle oldu.

Erdoğan aslında bir dönem milletin taleplerine karşı devletin yaptığı bazı haksız uygulamaların mağduriyetini kendisine bir kaldıraç olarak kullanmayı başardı ve Türkiye'de iktidara geldi. Şimdi tam tersini yaparak ve devleti milletin karşısına bu kez kendisi dikerek tarihi bir hata yapıyor. Bu hatadan dönerse ne âlâ ama dönmezse çok ağır bir yenilgi alacak. Buna adımın Özgür olduğu kadar eminim."

"MANSUR YAVAŞ'I KİMSENİN YEDEĞİ GİBİ TUTMAM"

Mansur Yavaş'ı kimsenin yedeği gibi tutmadığını belirten Özel, bu şartlar altında şu an Yavaş'ın aday gösterilmesinin hedef göstermek olduğunu, bunun da Yavaş için tahrip alanı olacağını söyledi. CHP olarak tarihi bir direniş gösterdiklerini kaydeden Özel, bu direnişi sürdüreceklerini belirtti.