Özgür Özel’den İnönü’nün kabri başında dikkat çeken mesaj

Özgür Özel, Ankara’da partililerle birlikte Anıtkabir’e yürüdü. Özel, İsmet İnönü’nün kabri başında yaptığı konuşmada, “Paşam merak etme, namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi kurtaracağız” dedi.

CHP lideri Özgür Özel, bayramlaşmak için Ankara’da partililerle bir araya geldi.

Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, konuşmasında parti içindeki mücadeleden vazgeçmeyeceği mesajını verdi. Özel’in konuşması, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği etkinlikle eş zamanlı gerçekleşti.

Konuşmasının ardından partililerle birlikte Anıtkabir’e yürüyen Özel, Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı ve CHP’nin eski genel başkanlarından İsmet İnönü’nün kabrini ziyaret etti.

İnönü’nün kabri başında açıklamalarda bulunan Özel, “Paşam merak etme, namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

Özel’in sözlerinin ardından yanında bulunan partililerin alkışlarla destek verdiği görüldü.

