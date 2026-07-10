Özgür Özel üç aşamalı yol haritasını açıkladı: Baskın seçime karşı yedek parti planı

CHP lideri Özgür Özel, yol haritasını üç madde halinde açıkladı. İlk hedeflerinin CHP'yi kurtarmak olduğunu belirten Özel, bunun mümkün olmaması halinde sıfırdan yeni bir parti kuracaklarını söyledi. Özel, olası bir baskın seçime karşı ise YSK'ya milletvekili listesi verebilecek bir partiyi de yedekte tutacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes gazetesinden Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamalarda, CHP'de yaşanan süreç, yeni parti iddiaları ve olası seçim senaryolarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül'ün "20 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni parti kuruyoruz" sözlerine ilişkin konuşan Özel, önceliklerinin CHP'yi yeniden yönetmek olduğunu belirterek, 20 Temmuz için kesinleşmiş bir karar bulunmadığını söyledi.

"20 TEMMUZ KESİN TARİH DEĞİL"

Yargı sürecinin bilinçli şekilde geciktirildiğini savunan Özel, adli tatilden önce dosyanın ele alınmasını beklediklerini ifade etti.

Özel, "20 Temmuz kesin bir parti kurma, ayrılma tarihi değil. Milletvekili sayısı vermek doğru olmaz ama eğer bir başka parti ya da grup kurarsak bunun ana muhalefet olacağına şüphe yok. Bu doksan olur, yüz olur, seksen beş olur, yüz beş olur. Bunlar milletvekillerimizin kendi vereceği kararlar. Ben 'yüz milletvekilinin iradesi cebimde' diye bir ifade kullanmayı doğru bulmam" dedi.

Yaklaşık 110 milletvekiliyle sürekli istişare halinde olduklarını belirten Özel, "Temel motivasyonumuz bir an önce partimizi geri almak. Bu olmazsa da ana muhalefet görevinin ve iktidara yürüyen bir parti görüntüsünün ortadan kalktığı bir sürece Türkiye'yi mahkûm edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"SOKAKTA YENİ YOL İSTEYENLERİN SAYISI ARTIYOR"

CHP içinde kalmak konusunda toplumdaki beklentinin değişmeye başladığını savunan Özel, "İlk günlerde sokakta yüzde 80 'Partiyi kimseye bırakmayın' deniliyordu. Şimdi her sokağa çıktığımda 'Yeni bir yol' diyenlerin sayısı artıyor. Çünkü insanların umudu tükeniyor ve partiye ve Türkiye'ye iktidar tarafından dayatılan bu oyunu, her an yapılacak bir seçime karşı çok riskli görüyorlar" diye konuştu.

"GİDERSEK BİRLİKTE GİDERİZ"

Yeni parti kurulması halinde milletvekilleriyle birlikte hareket edeceklerini belirten Özel, hibrit bir model düşünmediklerini söyledi.

Özel, "Bizimle birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Buradaysak buradayız, gidersek gideriz. Belediye başkanlarımızın durumu ise özel. Onlarla ilgili kararı bir sonraki evrede, istişare ederek vereceğiz" dedi.

"ÜYELERİ DAVET EDERİZ"

CHP'den ayrılan yaklaşık 45 bin üyeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, "CHP Genel Başkanı olduğumda 1 milyon 250 bin üyemiz vardı. 750 bin yeni üye kazanmıştık. Şimdi 45 bin üye kaybettik. Gidenler aynı gün geri döner. Ancak geri dönüşü olmayan bir partileşme sürecine girersek elbette üyeleri de davet edeceğiz. Şimdilik sözümüze değer veren herkese 'Partide kalın' diyoruz" ifadelerini kullandı.

DOKUNULMAZLIK TARTIŞMALARI

Hakkında ortaya atılan dokunulmazlığının kaldırılacağı ve tutuklanacağı yönündeki iddialara da değinen Özel, "Yaşananlar zaten yeterince kötü. Bu kötülüğün sürmesine de şaşırmam, artmasına da şaşırmam. Bizimle hareket eden insanlara korku salmaya çalışıyorlar. Biz bu baskılara alışığız ve mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

"SIFIRDAN YENİ PARTİ KURACAĞIZ"

Yeni parti hazırlıklarının sürdüğünü doğrulayan Özel, mevcut bir partiye katılmayı düşünmediklerini açıkladı.

Özel, "Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayacaksak sıfırdan yepyeni bir parti kuracağız. Arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar" diye konuştu.

PARTİ İSMİ NE OLACAK?

Partinin ismine ilişkin iddiaları da yalanlayan Özel, "Ekrem Başkan'la isim hiç konuşmadık. Ortaya atılan 'İstiklal', 'Ekim' gibi isimlerin tamamı yalan. İsim işi en kolayı" ifadelerini kullandı.

BASKIN SEÇİM İÇİN YEDEK PARTİ

Özel, olası bir erken ya da baskın seçime karşı üçüncü bir hazırlık yaptıklarını da açıkladı.

Buna göre, seçime girme yeterliliğine sahip veya bu yeterliliği kazanmaya çok yakın bir siyasi parti devralınacak. Bu partinin başına önceki dönem bir CHP milletvekili geçecek, yönetiminde ise aktif siyaseti düşünmeyen eski milletvekilleri ve yöneticiler yer alacak.

Özel, "Ben o partiye gitmeyeceğim. Milletvekillerimiz de gitmeyecek. O parti sadece baskın seçim durumunda YSK'ya liste vermek için ihtiyaten hazır tutulacak" dedi.

Yol haritalarını üç başlıkta özetleyen Özel, "Birinci kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak. İkincisi, bu mümkün olmazsa adıyla, logosuyla sıfırdan yeni bir parti kurmak. Üçüncüsü ise baskın seçim ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği bulunan ya da buna çok yakın bir partiyi devralarak hazırda tutmak" ifadelerini kullandı.