Özgür Özel eylülde 4 ilde sahaya çıkıyor

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta Türkiye'nin farklı illerinde sürdürdüğü saha çalışmalarının eylül ayı takvimini netleştirdi. Program kapsamında Özel, bu hafta ilk olarak Ardahan ve Kars'ta doğrudan yurttaşlarla bir araya gelecek.

Edinilen bilgilere göre Özel, 10 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da Ardahan Kongre Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirecek ve cadde üzerindeki esnafı ziyaret edecek.

KARS'TA CUMA NAMAZI VE KÜLLİYE ÇEVRESİNDE TEMASLAR

Özel, programının ikinci gününde, 11 Eylül Cuma günü Kars'a geçecek. Kentte cuma namazını kılacak olan Özel, namazın hemen ardından saat 12.30'da Sultan Alparslan Külliyesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak bölge halkının nabzını tutacak.

BİR SONRAKİ HAFTA BURSA VE YALOVA MESAİSİ

Yeni Parti liderinin bir sonraki haftaya ait il ziyaret programı da kesinleşti. Özgür Özel, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde Bursa ile Yalova'da sahaya çıkarak yurttaşlarla buluşmalarını sürdürecek.

İLK MİTİNG ARTVİN'DE: BAĞIŞLARLA ALINAN OTOBÜSTEN SESLENECEK

Özel'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan YENİ Parti'nin ilk miting adresi ise Artvin olacak. Eylül ayı sonunda yapılması planlanan mitingde Özel, yurttaşların bağışlarıyla satın alınan parti otobüsünün üzerinden halka hitap edecek.