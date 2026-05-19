Özel hastanede 'hayali hasta' düzeneği! Görüntüler sızdı vurgun ortaya çıktı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, özel bir diyaliz merkezinin mevzuata aykırı faaliyetlerle kamuyu zarara uğrattığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından incelenen görüntülerde, hastanenin yoğun bakım ünitesinde bazı tıbbi cihazların aktif olduğu ancak herhangi bir hastaya bağlı olmadığı görülüyor. Kaydı alan personelin, cihazları tek tek göstererek "Bu da makineye bağlı falan değil, bu da değil. Hepsini mi göstermişler?" şeklindeki ifadeleri, sistemde 'dolu' gösterilen yataklar üzerinden haksız kazanç elde edildiği iddialarını güçlendirdi.

"3 AYLIK PARAM İÇERİDE AĞLAMAYANA MAMA YOK"

Sadece kamu zararı değil, hastane içindeki personel üzerindeki baskı ve hak ihlalleri de görüntülere yansıdı. Video kaydı sırasında yaşadığı süreci anlatan hastane çalışanı, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar bir yolunu bulur. Kaç kişi geldi çıktı, kaç kişi parasını aldı. Benim içerde 3 aylık param var. Ağlamayana mama yok. Kapıda gördüm, ben pazartesi Dünya Diyaliz’e gitmem. Saat 09.00’da buradan çıkacağım. Sabah 5’te uyandım, ‘gideceksin’ diyor. Bu istifa ettirmek için mobbing. Makineye bağlı falan değil, bu da değil. Hepsini mi göstermişler, burada hasta bile yok."

23 GÖZALTI

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda; doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanlarının yanı sıra denetim sürecinde ihmali olduğu değerlendirilen kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 18 konut ve 3 iş yerinde yapılan aramalarda, usulsüzlükleri kanıtlayan çok sayıda belgeye el konuldu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI KIRIKKALE’DE YAKALANDI

Hastanenin karar verici mekanizmasının başında bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ali Ş., soruşturma derinleşirken akşam saatlerinde Kırıkkale’de yakalanarak gözaltına alındı. Elazığ’da yürütülen adli sürecin, kamu zararının boyutlarını ve sistemdeki diğer iş birlikçileri ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.