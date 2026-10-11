Otomobilinde ölü bulundu: Son görüştüğü kişi gözaltında!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, otomobilinin içinde ölü bulundu.

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Necdet Bükey Caddesi'nde, bir kişinin otomobil içerisinde hareketsiz halde olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, tüfekle vurulduğu belirlenen kişinin 48 yaşındaki Ramazan Ç. olduğu tespit edildi.

SON ARADIĞI KİŞİ HUSUMETLİSİ ÇIKTI

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ramazan Ç.'nin cep telefonu incelemeye alındı. Yapılan incelemede, Ramazan Ç.'nin son görüşmesini aralarında husumet bulunduğu belirtilen G.K. ile yaptığı belirlendi.

G.K'nin bulunduğu adrese operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız av tüfeği, olay yerinin yakınlarında atılmış halde bulundu. (AA)