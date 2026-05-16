Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Otomobilde 85 bin uyuşturucu hap çıktı: 2 tutuklama

Otomobilde 85 bin uyuşturucu hap çıktı: 2 tutuklama

Çankırı'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Otomobilde yapılan aramada 85 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Otomobilde 85 bin uyuşturucu hap çıktı: 2 tutuklama

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir narkotik operasyonunda gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan 2 kişinin aracında yapılan aramalarda 85 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ARAÇ TAKİBE ALINDI

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı belirlenen bir aracı takibe aldı.

Kadın hakimin uyuşturucu mesajları ifşa oldu: Açığa alınınca adliyede ortalık karıştıKadın hakimin uyuşturucu mesajları ifşa oldu: Açığa alınınca adliyede ortalık karıştı

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Ekipler, şüpheli araca düzenledikleri operasyonla Hasan G. ve Nevzat Ö.'yü gözaltına aldı. Araçta yapılan detaylı aramada, 85 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 6 ayrı operasyonda 659 kilo uyuşturucu ele geçirildiTicaret Bakanlığı duyurdu: 6 ayrı operasyonda 659 kilo uyuşturucu ele geçirildi

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Polis Tutuklama
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro