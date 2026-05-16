Otomobilde 85 bin uyuşturucu hap çıktı: 2 tutuklama

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir narkotik operasyonunda gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan 2 kişinin aracında yapılan aramalarda 85 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ARAÇ TAKİBE ALINDI

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı belirlenen bir aracı takibe aldı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Ekipler, şüpheli araca düzenledikleri operasyonla Hasan G. ve Nevzat Ö.'yü gözaltına aldı. Araçta yapılan detaylı aramada, 85 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

(AA)