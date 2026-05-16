Otomobilde 85 bin uyuşturucu hap çıktı: 2 tutuklama
Çankırı'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Otomobilde yapılan aramada 85 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
ARAÇ TAKİBE ALINDI
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı belirlenen bir aracı takibe aldı.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Ekipler, şüpheli araca düzenledikleri operasyonla Hasan G. ve Nevzat Ö.'yü gözaltına aldı. Araçta yapılan detaylı aramada, 85 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.
(AA)
