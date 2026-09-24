Otobüsün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'de bisikletiyle gezerken özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet süren 10 yaşındaki S.E.K., Şükrü E. idaresindeki özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
KAYSERİ'DE FECİ KAZA
Kaza, saat 18.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. 727'nci Sokak'ta bisikletiyle seyir halinde olan S.E.K.'ye, Şükrü E. yönetimindeki özel halk otobüsü çarptı.
10 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle çocuk ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bisikletli S.E.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
S.E.K.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü Şükrü E. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi