Otobüs şoföründen yüreklere dokunan hareket: Kaplumbağayı ezilmekten kurtardı! O anlar kamerada

Kocaeli'de, belediye otobüsü şoförü Ayhan Özdemir'in örnek davranışı beğeni topladı. Özdemir, otobüsle seyir halinde olduğu sırada yol ortasında ilerleyen kaplumbağayı fark etti. Özdemir, kaplumbağayı fark ettiği gibi aracı durdurup hayvanı güvenli alana taşıyarak ezilmekten kurtardı.

KAPLUMBAĞAYI FARK ETTİĞİ GİBİ ARACI DURDURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark’a bağlı Alikahya-Umuttepe hattında sefer yapan belediye otobüsünün şoförü Ayhan Özdemir, 11 Mayıs günü öğle saatlerinde seyir halindeyken, yol ortasında ilerleyen kaplumbağayı fark etti.

Bunun üzerine otobüsü durduran Özdemir, araçtan inerek kaplumbağayı bulunduğu yerden aldı.

YÜREKLİ ISITAN O ANLAR ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI

Kaplumbağayı yol kenarındaki güvenli alana bırakan Özdemir, daha sonra seferine devam etti.

Özdemir’in kaplumbağanın ezilmesini önlediği bu örnek davranışı, otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)