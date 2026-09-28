ÖSYM sonuçları açıkladı: Özel üniversitelerde on binlerce kontenjan boş kaldı

2 milyonu aşkın adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde duyurulan verilere göre, vakıf üniversitelerine ayrılan kontenjanların en az dörtte biri boş kaldı.

ÖSYM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINI AÇIKLADI

Paylaşılan verilere göre ek yerleştirmede toplam 100 bin 738 kontenjan açıldı. Bu kontenjanların 34 bin 177'si devlet üniversitelerine, 57 bin 226'sı vakıf üniversitelerine ayrılırken; 9 bin 335 kontenjan da KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelere tahsis edildi.

Devlet üniversitelerine ayrılan kontenjanın 28 bin 367'si dolarken yalnızca 5 bin 810'u boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde ise dikkat çeken bir boşluk ortaya çıktı: 57 bin 226 kontenjanın yalnızca 14 bin 726’sı doldu, yani kontenjanların yüzde 74,7'si boş kaldı.

ÖZEL ÜNİVERSİTELER 'BOŞ' KALDI

Ek yerleştirme öncesinde belirlenen genel tabloya bakıldığında da durum değişmedi; vakıf üniversitelerine ayrılan toplam 176 bin 80 kontenjanın 42 bin 466'sı dolmadı. Böylece vakıf üniversitelerinde toplamda her 4 kontenjandan en az 1’inin boş kaldığı görüldü.

52 kişilik kontenjana 1 kişi yerleşti

İlk yerleştirmede olduğu gibi ek yerleştirme sonuçlarında da benzer bir plansızlık tablosu ortaya çıktı; onlarca kontenjan ayrılan bazı bölümleri hiçbir aday tercih etmedi.

Dikkat çeken bazı bölümler ise şöyle oldu:

Okan Üniversitesi Yazılım Mühendisliği: Kontenjan 52, yerleşen 1

Okan Üniversitesi Gastronomi: Kontenjan 51, yerleşen 1

Maltepe Üniversitesi Psikoloji: Kontenjan 45, yerleşen 1

Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yazılım Mühendisliği: Kontenjan 38, yerleşen 0

Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği: Kontenjan 34, yerleşen 0

Gelişim Üniversitesi Reklamcılık: Kontenjan 27, yerleşen 0