Önce durdurup yumruk attı sonra bagajdan testeresini çıkardı! Trafik magandası araç kamerasında
Adana’da 'yol verme' tartışmasında otomobilinden inen 40 yaşındaki sürücü M.A.K., durdurup yumruk attığı A.H.Ş.'ye testereyle saldırmaya çalıştı. Araç kamerasına yansıyan olay, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
Adana'da trafikte yaşanan "yol verme" tartışması şiddete dönüştü. Otomobilinden inen 40 yaşındaki M.A.K., tartıştığı A.H.Ş.'ye yumruk attıktan sonra sonra testereyle saldırmaya kalkıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden sona eren dehşet anları araç kamerasına yansıdı.
Olay, dün Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; trafikte, otomobil sürücüleri M.A.K. ve A.H.Ş. arasında 'yol verme' nedeniyle tartıştı.
ÖNCE YUMRUK ATTI SONRA TESTEREYLE SALDIRMAYA ÇALIŞTI
Araçlarından inen sürücüler kavga etti. M.A.K.'nin yumruk attığı A.H.Ş., dudağından yaralandı. M.A.K., sonra da otomobilinin bagajından aldığı testereyle A.H.Ş.'ye saldırmaya çalıştı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. M.A.K., otomobiline binip bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Polis merkezine giden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Yaşananlar, araç kamerasına yansıdı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)