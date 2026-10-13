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Halk TV Türkiye Önce aynasına çarptı sonra inip tehditler savurdu!

Önce aynasına çarptı sonra inip tehditler savurdu!

İstanbul Bağcılar'da servis minibüsü, midibüsün aynasına çarptı. Midibüs şoförünün duruma tepki göstermesi üzerine öfkelenen servis minibüsünün maganda şoförü, aracından inerek küfür ve tehditler savurdu. O anlara kameraya yansıdı.

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İstanbul Bağcılar'da servis minibüsü, midibüsün aynasına çarptı. Midibüs şoförünün duruma tepki göstermesi üzerine öfkelenen servis minibüsü şoförü, aracından inerek küfür ve tehditler savurdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Mahmutbey'de meydana geldi. İddiaya göre, trafikte midibüsü sıkıştıran servis minibüsü, araca çarptı. Midibüs şoförünün durumu söylemesi üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Öfkelenen servis minibüsü şoförü aracından inerek midibüs şoförüne küfür ve tehditlerde bulundu.

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"BOĞAZINI KESERİM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracından inen servis minibüsü şoförünün tartıştığı midibüs şoförüne 'boğazını keserim' dediği ve hakaret ettiği görüldü. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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