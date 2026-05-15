Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Okulda fenalaşan 14 yaşındaki Menderes hayatını kaybetti

Okulda fenalaşan 14 yaşındaki Menderes hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde okul bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken fenalaşan 14 yaşındaki Menderes Durmuş hayatını kaybetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Okulda fenalaşan 14 yaşındaki Menderes hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Menderes Durmuş, okul bahçesinde arkadaşları ile top oynarken aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle durumu fark eden öğretmenler, öğrencinin yardımına koştu.

Yapılan kontrolde 9. sınıf öğrencisinin nabzının atmadığını belirleyen öğretmenler, sağlık ekiplerine haber verirken bir yandan da kalp masajı uyguladı.

Okulda fenalaşan 14 yaşındaki Menderes hayatını kaybetti - Resim : 1

14 YAŞINDAKİ MENDERES HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla okula sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Durmuş’u Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedaviye alınan Menderes Durmuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Okulda fenalaşan 14 yaşındaki Menderes hayatını kaybetti - Resim : 2
14 yaşında hayatını kaybeden Menderes Durmuş
Evlat acısına dayanamadı! Anne ile oğlu birlikte son yolculuğuna uğurlandıEvlat acısına dayanamadı! Anne ile oğlu birlikte son yolculuğuna uğurlandı

KALP RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Durmuş’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Okul Şanlıurfa Lise Kalp Krizi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro