Okulda fenalaşan 14 yaşındaki Menderes hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Menderes Durmuş, okul bahçesinde arkadaşları ile top oynarken aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle durumu fark eden öğretmenler, öğrencinin yardımına koştu.

Yapılan kontrolde 9. sınıf öğrencisinin nabzının atmadığını belirleyen öğretmenler, sağlık ekiplerine haber verirken bir yandan da kalp masajı uyguladı.

14 YAŞINDAKİ MENDERES HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla okula sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Durmuş’u Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedaviye alınan Menderes Durmuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KALP RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Durmuş’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)