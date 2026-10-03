Oğuzhan'ı "Kimsesiz" diye defnetmişler! Acılı anne: Gelir diye bekliyordum, hayallerim suya düştü

İstanbul-Avcılar'da 2017 yılında ortadan kaybolan 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin'in acılı ailesi, 9 yıldır "bir gün çıkıp gelir" umuduyla bekliyordu. Gerçek, yıllar sonra yapılan DNA eşleşmesiyle ortaya çıktı. Raporlardaki çelişkiler üzerine acılı baba Feth-i Kabir talebinde bulundu.

Avcılar'da 16 Aralık 2017'de evinden çıktıktan sonra sırra kadem basan Oğuzhan Tekin'in ailesi, 9 yıl boyunca kapıların çalınmasını, telefonların çalmasını bekledi. Polis ekiplerinin Kimsesizler Mezarlığı’ndaki örneklerle yaptığı DNA incelemesinde yüzde 99,9 oranında eşleşme sağlandı. Ancak aile, Adli Tıp ve savcılık raporlarındaki çelişkiler nedeniyle acı haberle sarsılırken bir yandan da hukuk mücadelesi başlattı.

"9 YILDIR BEN YAŞAMIYORDUM"

Gözyaşları içinde oğlundan kalan anılara tutunan anne Necla Tekin, yaşadığı büyük yıkımı ve çaresizliği şu yürek burkan sözlerle dile getirdi:

"Oğlum çok dürüstü, bana karşı hep saygılıydı, sevgiliydi, merhametliydi. Karıncayı bile incitmezdi. İşinde gücünde çalışıyordu. Hayalleri; evlenmek, yuva kurmaktı. 9 yıl oldu... 9 yıldır 'Belki gelir' diye bekliyordum. Bana kıyamazdı, babasına, kardeşlerine kıyamazdı.

Bütün hayallerim suya düştü. Keşke sağ salim çıksaydı da bir sarılsaydım, öpseydim, koklasaydım ama çıkmadı. O benim ilk göz ağrımdı, onunla birlikte büyüdüm. Ben 17 yaşında anne olmuştum, çocuktum. Ne yokluklarla, ne zorluklarla büyüttüm onu... İçim çok acıyor.

9 yıldır ben yaşamıyordum, ben de ölmüş gibiydim. Gülüyorum, konuşuyorum, geziyorum ama hiçbirini yapmıyorum aslında. Benim yavrum kimsesiz değil. Onun o kadar akrabası var, biz varız. 9 yıldır yavrum orada yatıyormuş, bizim haberimiz yok..."

"FETH-İ KABİR YAPILACAK"

Oğlunu bulmak için yıllarca sokaktaki insanların yüzüne bakarak gezdiğini belirten baba Adem Tekin ise çelişkilere dikkat çekerek olayın peşini bırakmayacağını vurguladı:

"Çocuğum sahipsiz değil. Onu Kimsesizler Mezarlığı'nda bırakmayacağım. Yüzde 99,9 DNA eşleşmesi var deniyor ama evraklarda büyük çelişkiler var. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'ndan verilen raporda denizden çıkarıldığı yazıyor. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda ise 'Bulaşıcı olmayan hastalık' deniyor. İki raporu da aynı gün aldım. Benim çocuğum denize düşüp mü öldü, hastalıktan mı öldü?

Çocuğum tongaya gelecek, tufaya düşecek bir çocuk değildi. Dışarıda gezerken insanların yüzüne bakarak oğlumu aradım. 9 yıldır Kimsesizler Mezarlığı'nda yattığına mı inanayım? 'Yaşı reşit, bilgi veremeyiz' dediler. Şimdi öldüğünü iddia ediyorsanız, bana bu cesedin başına ne geldiğinin izahını yapın. Feth-i Kabir talep ettim, sonuna kadar takipçisi olacağım." (DHA)