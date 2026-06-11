Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın şüpheli ölümünde acılı abla konuştu: Yardım istemediği kimse kalmamış!

Ağrı’da evinde yaşamını yitirmiş halde bulunan öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, acı ablası açıklamada bulundu. Abla Raziye Türen, “Kardeşimin yardım istemediği kimse kalmamıştı” dedi.

Ağrı’da yaşadığı evde ölü bulunan öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Genç öğretmenin görev yaptığı okulda yaşadığı sorunları resmi dilekçelerle birçok kez yetkililere bildirdiği öğrenildi.

ŞİDDET TUTANAK ALTINDA

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, Koparan’ın okul müdürü Melahat İleri tarafından hakarete uğradığı ve fiziksel şiddet gördüğü yönündeki beyanlarını tutanak altına aldı. Ancak aynı gün Kaymakamlığa gönderilen yazıyla Koparan’ın görevlendirmesinin sona erdirilmesinin talep edildiği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından öğretmen, her gün yaklaşık 100 kilometrelik yolculuk yapmak zorunda kaldığı Soğanlıtepe’deki görev yerine geri döndü.

Nefes Gazetesi'ndeki habere göre Koparan’ın ablası Raziye Türen, kardeşinin yaşadığı ekonomik ve psikolojik yükün giderek ağırlaştığını belirtti. Türen, servis imkanı bulunmadığı için kardeşinin aylık yaklaşık 3 bin lira ulaşım masrafı yaptığını belirterek, “Annem işçi emeklisi. Irmak, Ağrı’ya yerleşirken ev tuttu, eşyalarını aldı. Kira, kredi ve ulaşım giderleri nedeniyle maaşının büyük bölümü borçlara gidiyordu” dedi.

Raziye Türen, ulaşım sorununun çözülmesi için kardeşinin uzun süre çaba gösterdiğini ifade etti. Türen, “Kardeşim Mehmet Özmüş’ün kapısında yatmıştı. Bu sorundan kurtulmak için uğraşıyordu. İlçe Milli Eğitim Müdürünün, ‘70 bin lira maaş alıyor, günde 2-3 bin lirayı da yola versin ne olacak’ dediğini duyduk” dedi.

DEFALARCA KEZ YARDIM İSTEDİ!

Kardeşinin yaşadığı baskıları kendileriyle sık sık paylaştığını anlatan Türen, Karakazan’daki görevinden ayrılmasının ardından yaşanan bazı gelişmelerin Irmak Ayşe Koparan’ı daha da yıprattığını savundu. Türen, öğretmenin görev yerinin değiştirilmesi için ilçe milli eğitim yöneticileri ve şube müdürleriyle görüşmeye çalıştığını belirterek, “Yardım istemediği kimse kalmamıştı” ifadelerini kullandı.

Kardeşinin yaşadığı baskıyı kendilerine anlattığını belirten Türen, şunları söyledi:

“Karakazan’dan gönderildikten sonra Mehmet Özmüş, Karakazan okuluna gitmiş Melahat İleri’yi de yanına alarak diğer öğretmenlere yemek ısmarlamak istemiş. Sanki suçlu Irmak’mış gibi bir hava oluşturulmuş. Bu onu çok yıprattı. Bana ağlayarak anlatıyordu.

Türen, servis aracında yaşanan yer değişikliği tartışmasının büyüdüğünü ve kardeşinin bu sırada okul müdürü Melahat İleri tarafından tokatlandığını, kardeşinin yeniden darbe almamak için müdürün elini tutmaya çalıştığını anlattı. Türen şöyle konuştu:

“Serviste yerine oturmuştu. Müdür yer değiştirmesini istemiş. Irmak da kayamayacağını söylemiş. Müdür tokat atınca kardeşim bir daha vurmasın diye elini tutmaya çalışmış. Müdür darp raporu alıyor ama kardeşimin yüzünde tokat izi olmadığı için o hastaneye gitmiyor.”

TOKAT ATAN MÜDÜR ÖĞRETMENLİĞE DEVAM EDİYOR!

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olayın ardından Melahat İleri’nin görevlendirme kapsamında yürüttüğü okul müdürlüğü görevi sona erdirildi. İleri’nin, kadrosunun bulunduğu okula gönderildiği bildirildi.