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Halk TV Türkiye Son Dakika | Irmak öğretmen için Bakan Yusuf Tekin'den ilk açıklama

Son Dakika | Irmak öğretmen için Bakan Yusuf Tekin'den ilk açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüyle ilgili ilk açıklamasını yaptı. Tekin, Teftiş Kurulu’nun süreci başlattığını belirterek, ihmali olanlar hakkında işlem yapılacağını söyledi.

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Son Dakika | Irmak öğretmen için Bakan Yusuf Tekin'den ilk açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı’da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürecinin başlatıldığını açıkladı. Tekin, Bakanlığın adli makamlar ve emniyetle koordineli hareket ettiğini söyledi.

AKP Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, Koparan’ın ölümüne ilişkin iddiaların titizlikle incelendiğini belirtti.

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"İHMAL VARSA..."

Koparan’ın ölümüyle ilgili mobbing ve şiddet iddialarının sorulması üzerine Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetelerin ve işin detayını bilmeyen insanların yaptığı yorumlara itibar etmeden hareket etmek lazım. Nihayetinde her bir sözümüzle bir temel hak ve hürriyeti ihlal ediyor, masum insanları lekeliyor olabiliriz. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. Bizim derdimiz, işimiz öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak, güvenli, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Öğretmen Milli Eğitim Bakanı
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