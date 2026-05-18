Nişanı bozuldu kadının babasını öldürdü: Bursa'da silahlı dehşet

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. S.Ç., evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısından kısa süre önce ayrıldı. İddiaya göre aile baskısıyla bozulan nişan sonrası S.Ç. tartıştığı kadının babasını silahla vurarak öldürdü.

NİŞAN BOZULDU BABAYI ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre S.Ç., nişanlısının ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve başkasıyla evlendirilmek istendiğini duydu. Bunun üzerine taksiyle nişanlısının oturduğu mahalleye giden S.Ç., genç kızın babası Özgür Yelegen ile tartışmaya başladı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın ardından S.Ç., yanında getirdiği tabancayla Yelegen'e art arda ateş açtı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Vücuduna kurşun isabet eden Yelegen ağır yaralandı.

BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırılan Özgür Yelegen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan S.Ç., polis ekiplerinin çalışmasıyla suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)