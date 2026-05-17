Silahlı tartışma ölümle bitti: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece saatlerinde şiddet olayı yaşandı. Saat 02.00 sıralarında A.B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Cadde üzerindeki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 25 yaşındaki A.B., yanında bulunan tabancayı kullanarak Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran'a ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda ağır yaralanan Emre Savran ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Savran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayın ardından bölgeden ayrılan şüpheli A.B., polis merkezine giderek teslim oldu. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Emniyet güçlerinin olaya ilişkin başlattığı çok yönlü çalışma devam ediyor. (DHA)