‘Neyin kafasını yaşadığı anlaşılamadı’: Savcılık kararı iddiasına soruşturma

Sosyal medyada bir Cumhuriyet savcısının takipsizlik kararında ‘şüphelinin neyin kafasını yaşadığının anlaşılamadığı’ ifadesini kullandığı öne sürüldü. Yapılan incelemede bu ifadenin orijinal kararda yer almadığı belirlendi.

İncelemede de bahse konu sahte görselde geçen maddeden alınan numunenin uyuşturucu değil kekikte bulunan ‘thymol’ maddesi olduğu ortaya çıkarken, asılsız görseli yayanlar hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bazı sosyal medya hesapları ve dijital medya mecralarında, bir Cumhuriyet savcısının verdiği takipsizlik kararında 'şüphelinin neyin kafasını yaşadığının anlaşılamadığı' şeklinde bir ifadeye yer verildiği iddia edildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre yapılan inceleme ve araştırmalarda, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve ilgili kararda böyle bir ifadenin bulunmadığı tespit edildi.

Gerçeğe aykırı olduğu belirtilen paylaşım ve haberlere ilişkin, ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

ORİJİNAL KARARDA O İFADE YER ALMIYOR

Yargı kaynaklarınca paylaşılan Gerede Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında, şüphelinin uyuşturucu madde kullandığına ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN MADDE KEKİK ÇIKTI

Kararda, şüphelinin bonzai kullandığını beyan ettiği ve üzerinde bonzai olduğu değerlendirilen bir maddenin ele geçirildiği kaydedildi. İncelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderilen maddeyle ilgili uzmanlık raporunda ise maddenin ‘thymol’ içerdiği, uyuşturucu veya uyarıcı etkisinin bulunmadığı ve kekik olarak bilinen bitki türünde bulunan etken madde olduğu tespit edildi.

Maddenin 2313 sayılı Kanun kapsamında yer alan maddelerden olmadığı gerekçesiyle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Yargı kaynaklarınca paylaşılan orijinal kararda, sanal medyada dolaşıma giren görselde yer alan ‘şüphelinin neyin kafasını yaşadığının ise anlaşılamadığı’ ifadesinin bulunmadığı görüldü. (DHA)